Vitaminové doplňky mohou těhotným uškodit

Mnoho žen v těhotenství pravidelně bere multivitaminové přípravky v domnění, že tím prospívají nejen zdraví svému, ale i dítěte. Nová studie však ukazuje, že by se těhotné ženy měly raději dvakrát rozmyslet, než začnou užívat přípravky s obsahem železa. Nadbytek železa v těhotenství totiž podle vědců může vést k problémům s krevním tlakem. Uvedl to server BBC.

Potravinové doplňky s obsahem železa jsou předepisovány především těhotným ženám, které trpí anémií, ale mnoho těhotných žen si tyto doplňky bere dle vlastního uvážení i v případě, že jsou zcela zdravé. A právě to může být zdrojem problémů, tvrdí studie, jejíž závěry byly publikovány v British Journal of Obstetrics and Gynecology.

Anémie je způsobena nedostatkem červených krvinek a užívání železa pomáhá tělu, aby jich vyrábělo víc. Proto také lékaři v tomto případě předepisují přípravky s jeho obsahem.

Cílem výzkumu však bylo zjistit, jaký vliv má braní železa na zdraví těhotných žen, které anémií netrpí. Celkem se experimentu zúčastnilo téměř čtyři sta žen, z nichž polovina dostávala každý den pilulku s 30 mg železa a druhá skupina pouze pilulku s neúčinnou látkou - placebem.

U skupiny žen, která brala pilulky s přídavkem železa, se po určité době významně zvýšil výskyt vysokého krevního tlaku, který může být závažnou komplikací pro zdraví ženy i dítěte. Přitom jsou však přípravky s obsahem železa v mnoha zemích vnímány jako naprosto neškodný doplněk jídelníčku těhotných žen.

Podle vědců by však těhotné ženy tyto přípravky neměly vůbec brát, pokud jim to přímo nedoporučí lékař: "Ačkoli je anémie často spojována s nízkou porodní váhou dětí a předčasnými porody, neznamená to, že by těhotné ženy měly brát hromadně přípravky s obsahem železa v množství, které samy uznají za vhodné," varuje vedoucí vědeckého týmu Philip Steer.

Podle odborníků běžnou spotřebu železa plně pokryje vhodný a vyvážený jídelníček a není potřeba jej nijak uměle nahrazovat.