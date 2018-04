Vitaminové doplňky, drahý pocit zdraví

Ne každý, kdo užívá vitaminy ve formě potravinových doplňků, si je vědom faktu, že mnoho z nich (vitaminy A, D, E či K) je rozpustných pouze v tucích. Zapíjí-li se tableta jen sklenicí vody, účinek zmíněných látek je nulový. A když lidé vitaminy či antioxidanty (vitamíny A, C, zinek, selen) užívají v domnění, že jejich větší objem či koncentrace jim zajistí lepší zdraví, dodá energii či odstraní únavu, mohou se naopak dopracovat k předčasnému úmrtí.

Takový je závěr studie, v níž byly analyzovány výsledky užívání vitaminových přípravků u více než 200 tisíc lidí, publikované v loňském roce v prestižním Journal of the American Medical Association doktorem Goranem Bjelakovicem a kolegy. A ač existovala rozsáhlá snaha jiných vědců výsledky zpochybnit, nadále zůstávají v platnosti. Bylo zjištěno, že vitaminy A, E a beta-karoten užívány jednotlivě či v různých kombinacích přispívají k časnějšímu úmrtí. U vitaminu A bylo zjištěno zvýšení rizika úmrtí o 16 %, u vitaminu E o 4 % a u beta-karotenu o 7 %, vliv vitaminu C na prodloužení života zjištěn také nebyl.

Raději pestrá strava a pohyb

Studie potvrdila, že antioxidanty a vitaminy ve formě koncentrovaných přípravků nemají valný účinek. Jejich užívání spíše způsobuje zažívací problémy (převážně beta-karoten, který navíc u kuřáků zvyšuje riziko rakoviny plic) a současně svádí k představě, že je pro zdraví uděláno dost. Jsou poté zanedbávány činnosti, které skutečně podporují zdraví. Bylo prokázáno, že nejvýznamnější zdravotní pozitiva přináší mnohostranné cvičení, pohyb v neznečištěném prostředí a rozmanitá a pravidelná strava s převahou tepelně či mechanicky neupraveného ovoce a zeleniny.

Podobně je nezbytné zdůraznit, že užíváním vitaminů se nelze vyhnout negativním následkům chybného stravování. Mnozí lidé se často mylně domnívají, že berou-li multivitaminové přípravky a další doplňky, nemusí na kvalitu své stravy tolik dbát. Odbývají se polotovary či jedí v zařízeních rychlého občerstvení, kde jsou univerzálně podávána smažená jídla.

Tato kombinace je velmi nebezpečná. Edward Fischer z Lékařské fakulty New York University s kolegy totiž zjistili, že antioxidanty vedle přisuzovaného blahodárného vlivu, tj. odbourávání nežádoucích výsledků lidského metabolismu, rovněž působí na zvyšování objemu cholesterolu LDL (Low Density Lipoprotein, "špatný“ cholesterol) v krvi. Takový stav vyúsťuje ve zvýšené riziko srdeční či mozkové příhody.

Rub a líc vitaminů

U většiny doplňků postačuje, oznámí-li prodejce ministerstvu zdravotnictví, že hodlá výrobek prodávat, a může jej uvést na volný trh. Praxe je v příkrém kontrastu se situací u léků, u nichž díky komplikovaným klinickým testům a požadavkům státní regulace trvá uvedení na trh v průměru sedmnáct let od objevení účinné látky. Po většinu této doby jsou u potenciálních farmak zkoumány dlouhodobé či skryté důsledky, které často převáží nad jejich krátkodobým léčivým účinkem.

Dopady užívání doplňků jsou podobné, lidé přeceňují jejich výhody a podceňují či ignorují jejich dlouhodobá negativa. Berete-li ve velkých objemech extrakty z ginkgo biloby, vitamin E či rybí olej ve víře, že si zlepšujete prokrvení mozku či končetin, je nezbytné si uvědomit, že stejný efekt na druhé straně způsobí zhoršenou srážlivost krve. Přivodíte-li si poté krvácivé zranění či opomenete zmínit chirurgovi, že uvedené látky berete, můžete si uškodit mnohem více než lze v nejlepším případě získat.