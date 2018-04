Vitamin C snižuje riziko mrtvice

"Výsledky studie samozřejmě neobhajují kouření. Kouřit by neměl nikdo," uvádí autorka studie, doktorka Monique Bretelerová z Erasmus Medical Center v Rotterdamu.

Spíš se to dá vyložit tak, že kuřáci mají více zhuntované tělo, a proto se u nich vliv vitaminu C projeví výrazněji.

Studie se účastnilo více než pět tisíc lidí starších 55 let. Lékaři sledovali, kolik vitaminu C přijímají.

Ve skupině užívající nejméně vitaminu C (méně než 95 mg denně) řádila mrtvice o 34 procent více než ve skupině s nejvyšším příjmem vitaminu C (více než 133mg denně). U kuřáků snižoval vysoký příjem vitaminu C riziko mrtviceaž o 72 procent.