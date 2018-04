Vitamin C poráží rakovinu, tvrdí vědci

Pozitivní účinek vitaminu při boji s rakovinou vědci pozorovali už před třiceti lety. Pozdější studie ale takovou souvislost neprokázaly.

Doktor Qi Chen a jeho kolegové z Národního zdravotního institutu v Bethesdě nově předvedli, že vitamin C rozbujelé buňky skutečně zabíjí.

Experti pozorovali účinek kyseliny askorbové na deset linií rakovinových buněk a čtyři kultury zdravých tělních buněk.

Výsledek byl jednoznačný: Vitamin cíleně zabíjel nemocné buňky. Ty zdravé nechal být.

Úspěch ale závisí na způsobu podávání vitaminu C. Látka musela být podávána v tak velkých koncentracích, že musela být do těla vpravována přímo do žil.

Vědci zjistili, že kyselina askorbová pak vyvolala tvorbu peroxidu vodíku, který přivodil smrt rakovinných buněk.

Peroxid se přitom tvořil jen v bezprostředním okolí buněk, nikoli v krvi. Krev je tedy bezpečným přepravním prostředkem pro distribuci kyseliny k rozličným tkáním, napsali vědci v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nositel Nobelovy ceny za chemii Linus Pauling byl pevně přesvědčen, že vitamin C působí proti rakovině preventivně. Proto denně "céčka" polykal. Přesto rakovinou onemocněl - ale až v roce 1991 ve věku 90 let. O tři roky později zemřel.

Američtí vědci se ale domnívají, že kyselina askorbová ve vysokých koncentracích by se dala využít nejen při potírání rakoviny, ale také infekčních nemocí, neboť peroxid vodíku má v imunním systému savců důležitou úlohu v zápase s bakteriemi a viry.