Vitamin C je proti chřipce neúčinný

Že je pravidelný příjem kyseliny askorbové zbytečným mrháním peněz za nijak levné preparáty, zjistili odborníci revizí mnoha studií z posledních šedesáti let.

Tablety a jejich pravidelné užívání mají prý v prevenci nachlazení a chřipek jen malý nebo téměř žádný účinek. Pití pomerančového džusu a pojídání pomerančů jsou v prevenci těchto chorob u běžných lidí také velmi málo účinné.

Pouze běžci maratonu, lyžaři a další osoby vystavené mimořádnému chladu a stresu v krátkém časovém úseku by měli tyto přípravky pojídat.

Výsledky vzešly analýzou asi 30 různých studií z posledních šedesáti let, které zahrnovaly sledování více než 11 tisíc lidí. „Nemá smysl brát vitamin C 365 dní v roce kvůli snížení rizika nachlazení,“ tvrdí experti.

Lidé užívající pravidelně vitamin C v tabletách podle výsledků mají jen o 2 procenta menší šanci na nachlazení ve srovnání s těmi, kteří neberou žádné preparáty.

Vitamin C, neboli kyselina askorbová, je však velmi důležitou látkou pro lidský metabolismus a imunitu. Je to také významný antioxidant pomáhající chránit tělo před řadou onemocnění, od rakoviny po srdečně-cévní choroby. Každý den bychom měli zvláště v ovoci a zelenině přijmout asi 75 mg této látky. Revize výzkumů z minulých let vyšla v lékařském sborníku Cochrane Library.