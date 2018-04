Vitamin C a zinek

Máte chřipku a chcete se z ní rychle dostat? Jezte ihned, když pociťujete, že na Vás jde chřipka, velké dávky vitamínu C (např. 500 se zpožděním rozpadu -rétard), třeba 3-5x denně po dobu asi 2 dnů. Nevyjde Vás to tak moc, ale určitě vám to příznaky změnší, nebo dokonce chřipku přímo nedostanete.