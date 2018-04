Čtenářský recept: Višňový dort s čokoládovým zdobením

Doba přípravy

3 hodiny

Množství

12 - 16

Korpus na kulatou formu průměru 26 cm:

3 vejce

100g polohrubé mouky

70 g cukru krupice

20g holandského kakaa

1/3 prášku do pečiva

50 ml oleje

dle potřeby mléko

špetka soli

pikantní marmeláda

kapučínová hmota:

400 ml mléka

1 vanilkový puding prášek

2 žloutky

2 lžíce cukru moučka

1 bal. instantní kapučíno (cca 12g)

jogurtová hmota:

250 ml 33% smetany ke šlehání

300 g višňového jogurtu

1 želatinový ztužovač za studena

želé:

1 višňový kompot

1 extra silné dortové želé (na 500 ml tekutiny)

Zdobení:

100g hořké čokolády, pár lžiček oleje

Příprava korpusu:

Z bílků a soli ušleháme sníh, do něj vmícháme cukr, žloutky, olej, nakonec mouku, kakao a kypřící práček. Je li hmota příliš hustá, lze ji naředit mlékem. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy. Pečeme cca 10 - 15 minut na 150°C. Po vystydnutí potřeme pikantní marmeládou (brusinky, rybíz,...)

Příprava kapučínové hmoty:

Polovinu mléka dáme vařit, ve zbytku smícháme cukr, pudinkový prášek a žloutky. Po uvaření necháme vystydnout. Máslo smícháme s kapučínem a vychladlou hmotou. Vše by mělo mít stejnou teplotu, aby se krém nesrazil. Naneseme na korpus

Příprava jogurtové hmoty:

Ušleháme smtenu a smícháme s jogurtem. Želatinový ztužovač smícháme s vodou dle návodu, obě hmoty spojíme a naneseme na předešlý krém. Dáme vyschladit.

Želé:

Na jogurtovou hmotu poklademe vypeckované višně. Šťávu z kompotu doplníme vodou na 500 ml, dle chuti dosladíme a vmícháme želé. Krátce zahřejeme dle návodu. Chvíli necháme chladnout za občasného míchání a nalijeme na dort.

Čokoládové lemování:

Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, přidáme několik lžiček oleje,aby byla řidší a lesklá. Mezitím si připravíme pruh pečícího papíru (výška dle požadované výšky ozdob). Vlažnou čokoládovou polevu nalijeme na peč. papír a rozetřeme do obdélníku. Na pár minut uložíme do mrazničky. Po ztuhnutí ostrým nožem vykrajujeme „věžičky“ či jiné tvary. Vrátíme ztuhnout do chladu, poté rychle umístíme na obvod dortu. Je potřeba 15"věžíček“ o spodní hraně 5 cm.

Poznámka

Hodí se pro všechny oslavence, kteří v létě neholdují těžkým máslovým krémům