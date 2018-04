Virus zika: jedenáct zásadních věcí, které je dobré vědět

Jak se onemocnění projevuje, co pacientům hrozí a jak se před virem chránit? Odpovědi na 11 základních otázek nám dali docent Rastislav Maďar a doktor Ivan Tomášek ze Zdravotního ústavu v Ostravě.

1. Co je virus zika

Virus z čeledi Flaviviridae, přenášený komáry. Do stejné čeledi patří i původci onemocnění dengue, žluté zimnice a západonilské horečky. Poprvé byl identifikován v Ugandě v roce 1947 u opic makak rhesus, následně u lidí v roce 1952 v Ugandě a Tanzanii. Postupně se objevovala ohniska nákazy virem zika v Africe, Asii, Tichomoří a Americe.

2. Jak se mohu nakazit

V zásadě jsou možné tři způsoby, komárem, spermatem při pohlavním styku nebo krevní transfuzí. První a třetí uvedený způsob jsou však u nás v České republice nepravděpodobné. Kromě krve a spermatu byl virus zjištění i v moči, slinách a v mateřském mléce, přenos nákazy přes tyto tělesné tekutiny je však málo reálný, dokonce se infikovaným ženám nezakazuje ani kojení.

3. Příznaky onemocnění

Onemocnění se projeví jen přibližně u jedné pětiny nakažených osob. U většiny tedy proběhne, aniž by si toho člověk všiml.

Obvykle je to mírné onemocnění, které probíhá jako lehká viróza. Nejčastějšími příznaky jsou horečka, vyrážka, bolest kloubů, zánět spojivek (zarudlé oči). Inkubační doba je zpravidla 2 až 7 dnů po pokousání infikovaným komárem. Onemocnění trvá většinou 5 až 7 dní. Zika virus zůstává v krvi infikovaných osob přibližně týden. Předpokládá se, že protilátky po prodělané infekci s největší pravděpodobností představují dlouhodobou ochranu před opakovaným onemocněním zikou.

4. Laik virus zika nepozná

Ve většině případů se to nepozná, je potřeba virologické vyšetření. Metodou PCR se prokazuje virová RNA (ribonukleová kyselina) v době virémie, která je přibližně týden. Protilátky se stanovují ELISA testem. Provádí se také virus neutralizační test, který ještě zpřesní serologickou diagnostiku (ELISA).

V akutní fázi onemocnění je vhodné vyšetřovat jak virovou RNA, tak protilátky. Jednotlivá vyšetření se vzájemně doplňují. Tato vyšetření se v současnosti v České republice provádí jen ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, v Národní referenční laboratoři pro arboviry. Odběr může provést jakýkoliv praktický lékař a vzorek zašle do ústavu.

Jak se chránit v zemích s nákazou zika Všeobecně nejlepší způsob, jak předcházet vzniku onemocnění přenášených komáry, je vyhnout se bodnutí komárem. Noste oblečení s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi.

Ubytujte se v místech s klimatizací nebo se sítěmi na oknech a dveřích, které nedovolí komárům vniknout do místností.

Použijte účinné repelenty proti hmyzu. Použití repelentu je bezpečné a účinné i pro těhotné ženy a ženy v době kojení. Pokud používáte současně i opalovací krém, aplikujte jej jako první a až následně použijte repelent.

Ošetřete oblečení a výbavu (boty, kalhoty, ponožky, stany) prostředkem obsahujícím účinnou látku permethrin nebo používejte oblečení a výbavu, která je již tímto prostředkem ošetřena.

V noci používejte nad postelí moskytiéry a sítě proti hmyzu.

5. Jak probíhá léčba

Léčba proti tomuto onemocnění zatím neexistuje, stejně jako proti celé řadě dalších původců onemocnění z řady flavivirů. Léčit se dají jen příznaky dostatkem odpočinku, dostatečným příjmem tekutin, aby se zabránilo dehydrataci, užíváním léků ke snížení horečky a bolesti. Lékaři rozhodně nedoporučují užívat léky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou, nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), jako je ibuprofen a naproxen. Tyto léky by se neměly užívat, dokud nebude vyloučena diagnóza dengue, aby se snížilo případné riziko krvácení.

Neexistuje zatím ani očkovací látka, která by mohla být aplikována jako prevence proti nákaze. Její vývoj je zatím v počátečním stadiu výzkumu. Pokud tento výzkum proběhne úspěšně a potenciální vakcína se ukáže jako účinná a bezpečná, pak teprve bude k dispozici pro běžné použití. Mluvíme zde řádově o době několika let, i když vývoj je v tuto chvílí intenzivně podporován.

6. Pravidla při léčbě

Tato infekce není přenosná z pacienta na jinou osobu, proto v naší zemi není nutné přijímat žádná speciální opatření. V rizikových oblastech je vhodné zajistit, aby se krve nemocného v prvním týdnu infekce, kdy je tam přítomný virus, nenasál jiný komár. Nakažený muž by měl při pohlavním styku minimálně měsíc používat kondom, přísnější pravidla uvádějí až půl roku. Neví se totiž přesně, jak dlouho virus ve spermatu vydrží. Pokud má těhotnou partnerku, měl by praktikovat chráněný pohlavní styk až do porodu.

7. Je onemocnění smrtelné?

Smrtelné ve své podstatě rozhodně není. Nemoc probíhá většinou bez příznaků nebo u pětiny z postižených jako relativně nezávažná viróza trvající 2 až 7 dní, která sice může pokazit dovolenou, ale neohrožuje život člověka. U malé části postižených může propuknout neurologické onemocnění (syndrom Guillain-Barré), kdy jejich nabuzený imunitní systém začne po zvládnutí infekce útočit na vlastní nervové struktury. Toto postižení může trvat až několik měsíců a ve 3 až 5 % končí smrtelně. Je to však vzhledem k vysokému počtu případů horečky zika poměrně vzácná komplikace.

8. Dříve se o viru nemluvilo

Toto onemocnění je známo již delší dobu, avšak ani v Africe ani v Tichomoří dosud nebyl popisován tak významný výskyt mikrocefalie a syndromu Guillain-Barré jako v zemích Jižní Ameriky. Na to, aby bylo možné odhalit příčinu tohoto stavu, uplynula teprve krátká doba. Příčinou by mohla být například mutace viru v nových podmínkách po jeho zavlečení do jižní Ameriky.

9. Pro koho je nákaza nebezpečná

Hlavní skupinou osob, která se musí nákaze vyhnout, jsou těhotné ženy. Ne ani tak kvůli vlastnímu zdraví jako pro ochranu svého ještě nenarozeného dítěte. Virus zika je schopný projít placentou a podle existujících důkazů způsobit závažné postižení centrálního nervového systému plodu.

Situace v Česku V České republice se trvale nevyskytují komáři rodu Aedes aegypti ani Aedes albopictus, kteří zika virus šíří. V současnosti se mohou nakazit pouze cestovatelé do zemí s výskytem viru Zika po kousnutí infikovaným komárem a onemocnění přivézt do Česka. S postupujícím časem by však mohl nabývat na významu přenos nákazy cestou pohlavního styku, pokud se tato forma přenosu potvrdí. Osoby po návratu z rizikových oblastí by měly být vyloučeny z dárcovství krve po dobu 3 až 4 týdnů.

10. Infekce zika a vrozené vady plodů těhotných žen

Souvislost mezi mikrocefalií a virem zika není ještě úplně prokázána. Zkoumají se všechny možné příčiny, může se jednat i o jejich vzájemné působení. Zatím jsou pro virovou příčinu nejsilnější důkazy. Virus byl nalezený v plodové vodě i v mozku poškozených dětí. Již pár týdnů se diskutuje i o možném vlivu dezinsekční látky v pitné vodě, která se používá k hubení komárů s názvem piriproxyfen. Proti této hypotéze však hraje skutečnost, že by musely těhotné ženy vypít denně nereálně vysoký objem takto kontaminované vody nebo vypít koncentrát chemické látky, a to je ve všech postižených oblastech dost nepravděpodobné. Výzkum všech možných příčin je však nezbytný, musí se analyzovat všechny existující důkazy.

11. Spekulace o škodlivosti očkování těhotných

Považuji to za neprokázanou hypotézu, přisuzuje se to totiž neživé vakcíně a navíc je jednoduché porovnat si čísla, počet očkovaných těhotných s následnou mikrocefalií a bez ní. Nedávno byl medializovaný případ poškozeného plodu následkem horečky zika u obyvatelky Slovinska po pobytu v Brazílii, která však nebyla očkovaná místní vakcínou. Je nepochybné, že stávající situace je pro mnoho lidí osobním neštěstím a konspirační teorie se budou objevovat. Je významné zkoumat všechny možné příčiny vzniku stávající epidemie mikrocefalie, ale taky nepřipustit zbytečnou paniku, která by mohla věc ještě zhoršit.