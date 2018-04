Virus napadl stovky lidí. Při střevní chřipce pomůže cola, piškoty ne

"Jde o gastroenteritidu, kterou se lidé mohou nakazit stejně jako běžnou virózou, konec zimy jejímu výskytu přeje," řekla epidemioložka z pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

"Už tři týdny v ordinaci nic jiného neřeším," říká dětská lékařka z Kladna Martina Spaziererová. Podobně to vypadá i v ordinacích dalších lékařů ve středních Čechách i v Praze. K lékařům míří hlavně rodiče s dětmi. Neznamená to však, že se viróza vyhýbá dospělým. Ti se jen prostě léčí sami doma.

Jak se nemoc projevuje Nemoc nastupuje rychle. Nakažený člověk dostane horečku, kterou doprovází zvracení a průjmy. Virus se přenáší kontaktem mezi lidmi. Ti by se proto měli vyhýbat velkým kolektivům, kde se choroba už objevila. Lékaři doporučují omezit návštěvy rychlého občerstvení.

Nemoc má rychlý nástup, ale rychle také odezní. "Děti se z toho dostanou většinou do tří dnů, důležité je především hodně pít," doporučil pediatr Karel Kopecký z polikliniky v Nových Butovicích.

Minulý týden zasáhla do života také osmadvacetileté Lucii Zpěváčkové z Modřan. Virus se objevil u její pětileté dcery. "Ráno se probudila s horečkou a začala hrozně zvracet. Báli jsme se a hned jeli k doktorce, naštěstí nás uklidnila, že je to jen střevní chřipka. Jenže za dva dny jsme s manželem leželi také, do práce se s tím chodit vážně nedá, nemůžete se na nic soustředit," popsala nepříjemnou zkušenost s nemocí Zpěváčková.

Podobně jako ona míří s dětmi k lékařům stovky rodičů. "Takových případů je velký počet, není se čemu divit, je sezona tohoto onemocnění," potvrdila dětská lékařka Alena Steinbauerová z bohnické polikliniky.

Epidemie prý zatím nehrozí

Krátký průzkum MF DNES potvrdil, že se zvýšený počet dětských pacientů vyskytuje ve většině oslovených ordinací. "Větší počet dětí s gastroenteritidou k nám chodí přibližně poslední dva týdny," upřesnil Karel Kopecký z polikliniky v Nových Butovicích. Pražští hygienici zvýšený výskyt gastroenteritidy v hlavním městě potvrzují.

Žádná epidemie ale prý v současnosti nehrozí. "Vyskytuje se samozřejmě u dětí, evidujeme ale také vysoký výskyt v jedné firmě a dvou ústavech sociální péče, jde o desítky lidí.

Co radí lékaři: Cola ano, piškoty ne Při průjmu je potřeba okamžitě začít dietu. Vhodná je suchá rýže, brambory, suchary, ne piškoty. Zvrací-li pacient, nemá jíst vůbec. V obou případech hrozí dehydratace, u dětí dřív než u dospělých. K pití je vhodný černý čaj, voda, rozhodně ne mléko. Coca-Cola je vhodná při zvracení a měla by být podávána po malých dávkách. Léky nejsou nutné.

Roční období ale výskytu nemoci přeje, takže nejde o nic abnormálního," informovala epidemioložka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Čísla nemocných ale mohou být zkreslená, protože dospělí většinou k lékaři nejdou a léčí se několik dní doma sami.

Nemoc má rychlý nástup a nakaženého člověka většinou rychle sklátí horečka, která doprovází zvracení a průjmy. Oproti podobně se projevující salmonelóze, která řádí spíše v letních měsících, je však střevní chřipka nebezpečnější: člověk se nemusí nakazit jen konzumací závadné potraviny.

Virus se přenáší přímo mezi lidmi, proto lékaři nedoporučují pobyt ve velkém kolektivu, kde se objevil byť jen jediný případ. "Rozumné by také v těchto dnech bylo omezení návštěv rychlého občerstvení, kde by mohla hrozit nákaza," doporučil rodičům doktor Kopecký.

Pijte méně mléka

Podle něj by si zvláště děti měly dávat pozor také na konzumaci mléčných výrobků. Lidé nakažení tímto virem totiž hůře tráví mléčné cukry, což může tělu způsobit další komplikace. U velmi malých dětí zase hrozí riziko dehydratace.

"Pacienti by rozhodně měli hodně pít, průběh nemoci je většinou rychlý, obvykle je vyléčená během tří dnů," dodal Kopecký.