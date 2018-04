Virus HIV podle vědců slábne

Laboratorní srovnání ukázalo, že novější verze viru se rozmnožují téměř o polovinu pomaleji než jejich předchůdci.

Takovéto "slábnutí" viru není nic neobvyklého. Podobný proces zjistili vědci i u neštovic, tuberkulózy či syfilidy.

Ze strany choroboplodných zárodků nejde o žádnou "humanitu". Taková změna jim pouze umožňuje delší přežití v těle jednoho hostitele. Vzniká tak jakási rovnováha a symbióza mezi původcem choroby a jejím nositelem.

Slábnutí viru HIV, který způsobuje AIDS, zjistil tým z Ústavu pro tropické lékařství v belgických Antverpách, vedený Kevinem K. Arienem. Výsledek výzkumu Belgičané zveřejnili v odborném časopise Aids.

Belgičané dokonce zjistili, že novější viry jsou méně odolné vůči lékům. Tento výsledek však není průkazný, a navíc je v rozporu s jinými výzkumy.

Přesto vyvolávají belgická zjištění naději, že HIV by se mohlo za několik generací stát něčím jako SIV. To je virus podobný HIV, vyskytuje se však jen u opic.

Svým nositelům SIV nezpůsobuje téměř žádnou újmu. Velmi se tak liší od HIV, který si ročně vyžádá miliony obětí a je příčinou jedné z nejhorších epidemií v dějinách.

"Za padesát či šedesát let možná uvidíme, že ani virus HIV nebude způsobovat smrt," řekl britské stanici BBC jeden z účastníků výzkumu, doktor Eric Artz.

SIV se však u opic vyskytuje již několik tisíc let, a to je dost dlouhá doba na změnu. Zato HIV se u lidí objevil teprve před pár desítkami let - změny, které by jej "odzbrojily", si tedy vyžádají ještě dlouhý čas.

Ti, kdo se zabývají AIDS, proto varují před falešným pocitem bezpečí, který by mohly belgické výsledky vyvolat. "HIV je stále nákazou ohrožující život," řekl BBC Keith Alcorn z charitativní organizace NAM.

Také Guido Vanham, šéf oddělení virologie z antverpského ústavu, varoval před chybnými závěry, k nimž mohou poslední objevy svádět. "Ve skutečném světě se HIV stále šíří a lidé jsou stále zabíjeni. Není žádný důkaz, že by se HIV v lidech dnes šířil méně prudce než v minulosti," upozornil Vanham.

Ve světě je AIDS jednou z nejničivějších nemocí, které se dnes ročním počtem obětí vyrovná snad už jen malárie. Ročně AIDS zabíjí dva až tři miliony lidí. Epidemie této nemoci si již vyžádala přes 20 milionů obětí.

"Virus stále způsobuje smrt, ačkoli ta nyní možná přichází pomaleji," upozornil Artz.

I když je AIDS celosvětovým problémem, nejhůře postihuje Afriku, kde žijí tři čtvrtiny z téměř čtyřiceti milionů nakažených.

Lékaři žádají na léčení této smrtelné nemoci deset miliard dolarů ročně, navzdory rozsáhlým mezinárodním jednáním však dostávají jen zlomek této sumy.