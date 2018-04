Virózy útočí právě teď

Odborníci se shodují na tom, že s koncem zimy přibývá nachlazených, mohou za to výkyvy počasí i únava organismu. V posledních dnech se zvýšil počet pacientů s angínami či záněty mandlí, uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák. Slunné počasí totiž řadu z nich zlákalo k odložení zimního oblečení. Odborníci však varují před tím, že při delším pobytu venku hrozí prochlazení.

"Viróz je poměrně hodně," potvrdil i další z oslovených lékařů Jan Jelínek. Nicméně nehodnotí situaci jako dramatickou. Upozornil na to, že po dlouhé zimě je lidské tělo již unavené. Chybí mu vitaminy i slunce, dodal. První sluneční paprsky pak navíc vybízely k jarnímu oblečení. To, že měli sáhnout do skříně po teplejším svrchníku, si pak lidé často uvědomili až tehdy, kdy prochladlí čekali na autobusové zastávce.

Lékaři proto doporučují užívat vitaminy a ráno si obléknout vrstvu navíc, kterou lze pak odložit v práci či složit do tašky či batohu.

"V posledním týdnu byly velké rozdíly mezi ránem a polednem, kdy bylo relativně teplo," připomněl dětský lékař Milan Kudyn. V jeho ordinaci tak stoupl zejména počet ochořelých předškoláků, které trápil kašel a rýma. Ve dnech, kdy i dospělí mají problémy se správně obléknout, se děti s rozmary počasí vyrovnávají ještě hůře. Rodiče je ráno vypraví navlečené do školky, v poledne se však děti zpotí a bundy odkládají, upozornil lékař.

Od úklidu teplých kabátů a bund do skříní odrazuje i aktuální předpověď počasí. Zatímco minulý týden se teploty blížily přes den až ke dvaceti stupňům Celsia a počasí připomínalo jaro, nastávající týden bude podle meteorologů chladnější. Očekávají, že se teploty budou pohybovat asi o dva až šest stupňů níže, než je v tomto období obvyklé. Chladné dny bude provázet i větší množství srážek, přechodně i v nižších polohách sněhových.

Vzhledem k teplému počasí zaznamenali minulý týden hygienici podprůměrný počet případů akutních respiračních infekcí. Na 100.000 obyvatel připadalo 1206 nemocných, v porovnání s předchozím týdnem jejich množství kleslo o 12,5 procenta. Žádný z krajů nepřesáhl práh epidemie.

"Chřipka se ještě vyskytuje, ale pouze ojediněle," uvedl Kynčl. Letošní sezonu převládala chřipka typu A. Pro očkované to však neznamenalo žádné riziko. Všechny dosud izolované kmeny odpovídaly těm, které byly obsaženy ve vakcíně.

Před letošní zimou se zřejmě nechalo očkovat méně lidí než loni, lékárnám vakcíny zbyly. Loni zvýšenou poptávku po vakcínách odstartoval strach lidí z ptačí chřipky, proti které však běžná vakcína nechrání. Pro tuto sezonu bylo dovezeno až 800 tisíc vakcín. Přitom je v Česku podle expertů očkováno asi sedm procent obyvatel, výrazně méně než v zemích západní Evropy.