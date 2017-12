Vánoce na obličeji, třpytky ve vagině. I to byly virální trendy 2017

Duha a poníci

Zdá se, že fascinace pohádkovým světem poníků některé dívky od útlého dětství neopouští. A není nic jednoduššího, než se skrze barvu vlasů či make-up navrátit do mírumilovného světa plného slunce, zelené trávy a duhy.

Na animovaný svět roztomilých zvířátek dokonce vsadilo množství kadeřnických salonů a také jedna z kosmetických firem, která připravila speciální řadu dekorativní kosmetiky s motivem jednorožce. Na trh má být oficiálně uvedena v únoru 2018.

Třpytky

Leské a blyštivé věci většinu z nás přitahují. Komu nestačí šperky a lesklé či metalické materiály na oblečení, ten se uchyluje ke třpytkám či barevným kamínkům. Ty tam jsou doby, kdy se jimi zdobil pouze obličej a dekolt. Dnes si je blogerky dávají na obočí, rty, ale i jazyk či pěšinku ve vlasech. Některé odvážné dívky jdou ještě dál a pokrývají si s nimi celý zadek či si je strkají přímo do vaginy. Proč a jaké to asi je, chce vědět málokdo.

Malování bez šminek

Není umění malovat si oči líčidly. Své schopnosti si můžete otestovat, pokud ke zkrášlení použijete předměty, které slouží k úplně jinému účelu. Tak třeba taková mince. Normální člověk s ní platí v obchodě. Slečna z Velké Británie si s ní ale kreslí linky na oči. Nebo třeba vakuované jídlo, můžete si jím vytvořit make-up na celý obličej. Čínská blogerka to dokonce zvládla v kanceláři uprostřed poslední pauzy.

Oblíbenou pomůckou pro nanášení make-upu se letos stalo i obyčejné slepičí vejce uvařené natvrdo. Zřejmě proto, že blogerky a blogeři rádi všechno zkoušejí. A kromě vajíčka tamponu či lžíce jsme si na sociálních sítí mohli užít neuvěřitelné kousky i s kondomy. Je neuvěřitelné, kolik věci můžete s tímto kouskem latexu provádět. A nikoliv jen ty věci, ke kterým je kondom určen a které jsou před desátou večerní nepublikovatelné. Hotové divy dokáže kondom i s vaším make-upem.

Bizarní obočí

Kreativita nechyběla ani slečnám, které se rozhodly, že klasicky upravené obočí je nuda. Proto si ho česaly do stran, rozcuchávaly a dokonce si z něho vytvářely vlny či vánoční stromek. Jak se říká, proti gustu žádný dišputát. Ale ruku na srdce, která z nás by takto upravená vyrazila do ulic?

Vánoce na tváři

Podobně zajímavým kouskem je i vánoční líčení. Na sociálních sítích se objevily vánoční stromečky na víčkách, sněhové vločky okolo očí, ozdoby, které visí z obočí dolů, a další zajímavé výstřelky.

Utrpení v podobě pleťové masky

Jak se pro krásu trpí, si vyzkoušely některé beauty královny sociálních sítí. Na svědomí ho měla pleťová slupovací maska, která slibovala zázračné účinky v podobě odstranění všech černých teček a zanesených pórů. Černá maska tudíž nemohla uniknout ani on-line světu, a tak dala vzniknout několika videím, při kterých blogerky řvou bolestí. Nešla totiž vůbec sloupnout z obličeje. Podle výrobce to bylo přehnanou dobou působení. Jiné blogerky prý žádné problém neměly.