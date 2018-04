Viník: asi chemie

Stalo se pak, že asistenti slovutného Učení Karlova věděli pouze to, co bylo ve skriptech, docenti věděli, kde jsou ta skripta, a profesoři zas, kde jsou ti docenti". Hovoří-li nicméně psychiatři o příčinách této nemoci nyní, vypomáhají si slovy snad, asi, možná... Není to už projev mezer ve vzdělání, ale vědeckého tápání.

"Jako u všech psychóz, i u schizofrenie neprobíhají některé chemické pochody v mozku tak, jak by měly," konstatuje profesor Jan Libiger. "Jedna z teorií vycházela z faktu, že mozek těchto pacientů produkuje více dopaminu - látky, která slouží k přenosu informací mezi nervovými buňkami. To vede k tomu, že mozková kůra nestačí třídit, zpracovávat a ukládat prožitky a vjemy pacienta, a tak vzniká myšlenkový chaos. Tak prosté to ale není, o čemž svědčí to, že kromě léků regulujících přísun dopaminu už existují jiné, stejně účinné, ale s méně vedlejšími účinky, jež zároveň ovlivňují jiný přenašeč informace mezi nervovými buňkami - serotonin."

Zato o vlivu dědičnosti pochyb není. Studie prokázaly, že je-li nemocný jeden rodič, je riziko pro dítě desetiprocentní, v případě obou rodičů až padesátiprocentní. Dědičná však není nemoc sama, pouze náchylnost k ní. K tomu, aby se rozvinula, přispívá těžký průběh porodu či závažné onemocnění v dětství, špatná výživa nebo rodinné poměry. Roznětkou bývá stresová situace, s níž si člověk s takovou dispozicí nedokáže poradit. Může jí být smrt blízkého právě tak jako přestěhování, rozchod s dívkou či zdánlivě běžná hádka s nadřízeným...

Duše v číslech

V psychiatrických ambulancích České republiky se v roce 1996 léčilo na 315 000 pacientů.

typ onemocnění - počet pacientů

neurotické poruchy - 111 785

afektivní poruchy - 47 545

schizofrenie - 34 685

organické duševní poruchy (demence) - 25 713

poruchy vyvolané alkoholem - 24 030

vývojové poruchy v dětství a dospívání - 23 544

mentální retardace - 16 270

sexuální poruchy - 1274

Co schizofrenie narušuje

Chování

- nemocný se zničehonic rozčílí, rozesměje, rozpláče

- "hulvátsky" neděkuje ani neprosí

- nedává najevo jakékoli city vůči druhým, tváří se zcela lhostejně

- jedná pod vlivem bludů (nikam nechodí, protože je sledován, odmítá jíst, neboť jídlo je otrávené...)



Nálada

- nemocný má smíšení emoce: touží po něčem, a zároveň z toho má strach, má někoho rád, a současně ho nenávidí, ničím si není jistý

- emoce jsou nevyrovnané, nepřiléhavé k situaci, někdy jich je mnoho, jindy jako by nemocný ztratil všechen cit

Myšlení

- nemocnému se myšlenky pletou natolik, že mluví zmateně, bez souvislostí, někdy přestane mluvit vůbec

- někdy má pocit, že se mu do hlavy dostaly myšlenky někoho cizího, kterých se nemůže zbavit

- trpí nesmyslnými bludy (zasedly si na něj úřady, zavinil neštěstí, někdo ho pronásleduje...)

Vnímání

- halucinace sluchové (takzvané hlasy), zrakové, čichové, taktilní (pocit pálení kůže, mravenčení, štípání), chuťové

Vůle

- nemocný ji může zcela ztratit, takže není schopen nic plánovat a dělat, o něco se postarat či zařídit

- bývá nerozhodný, nejistý

- někdy má pocit, že vlastní vůli nahradila nějaká cizí a on se měnil v loutku či robota

Pozornost

- nemocný není schopen se soustředit na jakékoli podněty z okolí (hovor, televize, provoz na silnici...) ani na organizování všedních činností (mytí, příprava jídla, naplánování nákupu...)