Víme, kdo vám vytvoří nejlepší účes a barvu vlasů

Show v Průmyslovém paláci ukázala, že čeští a slovenští kadeřníci mají rozhodně co nabídnout. Kvalita jejich práce je srovnatelná se zahraničím, což potvrzuje i mimořádný zájem zahraničních kolegů - na československé finále přijeli z 43 zemí. Talent tuzemských kadeřníků potvrzují i světové špičky v tomto oboru, které se zúčastnily velkolepého vyhlášení.

Extrémně pracné a náročné účesy patří mezi ty, které kadeřníci milují. Při běžné praxi v salonu se k takto kreativní práci často nedostanou, o to více si podobné akce vychutnávají. Vlasová show loňského držitele titulu Zoltána Takácse nesla silně fetišistický náboj, ještě větší ohlas si vysloužila kadeřnická show polské kadeřnice Anny Kulec-Karampotisové, která na pódiu předvedla fantasticky učesané modelky, baletky a tanečnice přetvořené do oživlých figurín.



I takovéto kreace jdou vytvořit z vlasů, jak dokázala Jana Kabourková v kategorii Avantgardní účes.

Je-li řeč o extravaganci, tak rozhodně nechyběla v jedné z kategorií. Cena za avantgardní účes patří mezi ty nejdivočejší a letos byly k vidění i kolekce inspirované mimozemšťany. Titul Avantgardní účes si nakonec odnesla Jana Kabourkovou z pražského Bomtonu, její mistrovské kreace vynikají propracovaností a velmi náročným proplétáním. Pokud toužíte po skutečně mimořádném výtvoru na své hlavě, budete v těch správných rukách.

Kadeřníkem roku se sice nestal, ale pro nejlepší střih i barvu se vyplatí zajít za Robertem Starým. Jeho kolekce účesů získaly několik cen.

Většina žen má zkušenosti s barvením vlasů, ať už v domácích podmínkách či se svěřily do rukou odborníka. Pro nejlepší barvu, podle odborné poroty, se vyplatí vydat do pražského Salonu Robert Starý a poptat se po majiteli. Právě on si vysloužil titul Kolorista roku, ukázal precizní práci s barvami a delikátními kontrasty. Starý ale nebodoval pouze za dokonalé barvení, pro perfektní dámský i pánský účes se vším všudy nenajdete lepšího.

Hlavní cenu si ale nakonec odnesla Jana Burdová. Teplická majitelka stejnojmenného salonu získala prestižní titul Kadeřník roku již potřetí, na kadeřnickém trůnu je již jako doma. Vloni ji sice o žezlo připravil slovenský kolega Zoltán Takács, dva po sobě jdoucí roky ale byla její pozice neotřesitelná. Burdová zabodovala i v kategorii Dámský komerční účes Čechy a Morava. Získala si porotu díky své kolekci precizně vypracovaných účesů z krátkých a polodlouhých vlasů, na nichž ukázala mistrnou práci s nůžkami i barvami.

V tuzemských šířkách působí velmi kreativní a zruční kadeřníci a nejedná se jen o velká vlasová studia v centru Prahy. Šikovnost, fantazie, kreativita a radost z práce byla na slavnostním večeru vidět na každém kroku.



Skvělou zprávou pro všechny, kdo si na svých vlasech zakládají a pečují o svůj vzhled, je, že pro skutečně kvalitně odvedou práci vlasového stylisty již nemusíme létat do Londýna či Paříže, tuzemští kadeřníci jsou mistři na slovo vzatí a nezbývá nic jiného, než před mnohými z nich smeknout klobouk … a nechat se učesat.