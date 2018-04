Víme, co nejvíc láká ženy na internetu. Vedou nákupy, recepty a seznamování

Nákupní horečka

Pokud zažíváte mrazivé vzrušení, když v obchodě objevíte věc, po které jste dávno prahli, a to ve slevě a v barvě, která vám sluší, pak si radši do vyhledávače nezadávejte heslo "internetové obchody". Může se vám stát, že vás virtuální svět neomezených nákupů pohltí natolik, že se z něj vrátíte na zem až ve chvíli, kdy vám dojdou peníze...

"Nakupování přes internet jsem propadla na mateřské dovolené, kdy jsem si u počítače krátila čas, když malá spala," svěřuje se třicetiletá Petra z nejmenované středočeské vesnice.

Několik náhodných nákupů kojeneckých potřeb přerostlo v posedlost. "Když jsem třeba dva dny nic neobjednala, cítila jsem se nesvá a už přemýšlela, co bych mohla potřebovat," popisuje své pocity.

Teprve když za čtyři týdny utratila dva měsíční rodičovské příspěvky, začala Petra brzdit. Na internetu prý stále tráví hodně času, ale přesunula se na bezpečnější půdu diskusí s jinými maminkami.

Pokud se ovšem nákupy přes internet nestanou závislostí, mohou být velice praktické, pohodlné a ekonomické. "Obvykle si zboží vyhlédnu a osahám v kamenné prodejně a pak si je objednám přes internet. Ušetřím tak stovky i tisíce korun a ještě mi vybraná věc přijde až domů," prozrazuje svoji strategii Lucie Havelková z Prahy.

Samostatnou kapitolou jsou pak aukční servery, jakési internetové blešáky, kde můžete najít skutečné poklady a svést o ně virtuální bitvu s dalšími přihazujícími.

Na nich můžete nejen pohodlně nakoupit, po čem vaše srdce prahne, ale můžete si zde i vybudovat zajímavý vedlejší výdělek. Stačí, když se zaměříte na jednu konkrétní věc, tu začnete za výhodné peníze skupovat a za větší opět prodávat.

"Kvůli práci stejně sedím celý den u počítače, takže se můžu každou chvíli podívat na internetové aukce. Tím pádem mám možnost některé věci výhodně koupit hned ve chvíli, kdy jsou na síti vystavené. A pak je za vyšší cenu prodám. Já jsem se nakonec specializovala na africké masky, kterým jinak vůbec nerozumím. Nicméně mezi sběrateli je o ně zájem. Když je dobrý měsíc, přivydělám si tak třeba i tři tisíce korun, většinou však méně," říká dvaatřicetiletá Petra.

Virtuální náves

Proč vlastně ženám prostředí internetu tak vyhovuje? "Protože je to vyloženě komunikační médium, vládne se tam slovem. A to ženy dovedou velice dobře," vysvětluje pražská psycholožka Marta Boučková.

"Navíc je dneska internet tak uživatelsky jednoduchý, že se na něm naučí pohybovat úplně každý." Ano, i vaše sedmiletá dcera (pozor!) nebo osmdesátiletá babička (hurá!).

Internet je vlastně taková virtuální náves. Zjednodušeně řečeno - to, co dříve ženské probraly cestou do konzumu nebo při čekání na pojízdnou prodejnu, dneska proklepnou na chatu, ICQ, Skype nebo Facebooku. A je jim přitom fuk, kolik je dělí kilometrů nebo jestli jsou dvě hodiny po půlnoci.

"Existují dokonce skupiny, jako maminky na mateřské nebo osamělé seniorky, pro které může být internet mostem k okolnímu světu, jenž jim umožní navazovat a udržovat vztahy či porovnávat zkušenosti," upozorňuje psycholožka a hned dodává: "I v době internetu je ale dobré pěstovat zároveň s virtuálními také reálné vazby a nevzdávat se normálních holčičích dýchánků u kafe."

Velkým fenoménem dneška jsou sociální sítě jako Twitter nebo Facebook, do kterých se zapojily už miliony uživatelů a uživatelek na celém světě. Zajímavé přitom je, že podle globálního výzkumu společnosti Nielsen jsou nejrychleji rostoucí komunitou na Facebooku právě mladé maminky s jedním dítětem a ženy mezi 40 a 50 lety.

Hledám muže. Zn.: Vážně

Někdy se to v životě tak semele, že se člověk ocitne sám jako kůl v plotě a chce to změnit. Jenže na ulici svou životní lásku asi nepotkáte a ne každý má náturu přihlásit se na seznamovací víkend pro nezadané.

Zato připojení na internet už má dneska kdekdo, a co je na tom nejlepší, na lov se tu mohou vydat i ti, komu chybí drzost, sebevědomí, volný čas nebo správná příležitost.

"Všichni fajn muži v mém okolí už byli zadaní a já se nějak nestihla seznámit, tak jsem si dala inzerát na seznamku," říká pohledná třicátnice Helena, která se za měsíc vdává. Svého nastávajícího poznala přes internet.

"Jsem ráda, že jsem nedala na varování kamarádek, že na netu se to hemží podivíny a úchyláky." Nezadaným dívkám, které hledají toho pravého, radí: "Já osobně jsem se při výběru z odpovědí řídila intuicí a tím, jak na mě působil styl komunikace daného muže. Jinak určitě je dobré smluvit si první rande na neutrálním místě, třeba v kavárně, a nesdělovat detaily o sobě, jako kde bydlíte nebo kde pracujete."

Elektronická kuchařka a spol.

"Když nevím, co uvařit rodině k večeři, připojím se na internet a hledám recept třeba podle surovin, co jsem našla v lednici," říká Alena Kopecká, která zrušila všechny tištěné kuchařky, které měla doma, a schovala si jen tu ručně psanou po mamince. Z té také občas cituje, když s jinými on-line hospodyňkami řeší nějaký kulinární problém.

Moderní ženy jsou zkrátka na internetu jako doma a používají jej nejen k elektronické komunikaci nebo při práci, ale také čistě pro zábavu. Baví je třeba pěstovat virtuální brambory na virtuální farmě, hrát e-piškvorky nebo třeba upéct dort, který na internetu vypadá tak chutně a o kterém jiné uživatelky serveru básní.

Když je něco potřeba

Uživatelky internetu ale také dovedou šetřit. Čas, peníze i energii... Jízdenky a letenky nakupují on-line, přes internet objednávají i dovolenou nebo platí složenky. Než se někam vypraví, najdou si podrobnou cestu na on-line mapách a na netu si také zjistí otvírací dobu instituce, zdravotnického zařízení nebo obchodu. Mailují si s třídní učitelkou svého dítěte i se svým gynekologem.

Na internetu čtou noviny nebo poslouchají rádio a fotky z rodinného alba vystavují na internetovém albu, aby si je mohla prohlížet i teta z Kanady nebo babička z Vysočiny. Ženám totiž nevadí, že nevědí, co je to procesor a kolik giga má operační paměť jejich počítače. S internetem to mají jako s mužem - nechtějí ho pochopit nebo opravit, chtějí z něj ,vytřískat‘ to nejlepší a pořádně si ho užít.