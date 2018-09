Tipy, jak připravit zdravé a levné jídlo. Zkuste těstoviny i luštěniny

Na začátku byste měli už při nakupování myslet na to, jaké si domů pořídíte zásoby. V lednici, spíži i mrazáku byste měli mít několik druhů základních potravin, ze kterých můžete uvařit chutné a zdravé jídlo.

„Vybírejte potraviny, které mají v kuchyni široké použití, prostě takové, ze kterých připravíte nejen hlavní jídlo, ale i polévky, omáčky či různé pomazánky,“ doporučuje výživový specialista Petr Havlíček.

Pořiďte si také trvanlivé potraviny, ale ty základní, které neobsahují žádné konzervační prostředky. „Tím myslíme například těstoviny, rýži, luštěniny, pohanku, vločky, koření, olej, ale i oříšky, sušené ovoce či rajčatové pyré,“ vysvětluje odborník na výživu.



Vím, co jím Program vychází z celosvětové iniciativy The Choices Programme, která definuje složení potravin odpovídající zdravé výživě na základě kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Značka "Vím, co jím" je určena především spotřebitelům pro jejich snadnější orientaci v nabídce potravin. Posláním značky je umožnit snadnější výběr výživově hodnotných potravin.

Více o zdravých potravinách čtěte zde.

V lednici by vám pak nemělo chybět mléko, bílé jogurty, tvaroh, zakysané výrobky, vejce, šunka, sýr a zelenina.

Do mrazáku si pořiďte libové hovězí, drůbeží maso, ryby, ale také mraženou zeleninu a ovoce. Můžete si také navařit domácí vývar a naporcovaný si ho zamrazit. S ním pak vykouzlíte k večeři chutnou polévku za pár minut.

Co a jak vařit

Když máte dobře nakoupeno, stačí už jen uvařit. Jídla rychlá a jednoduchá často najdete v zahraniční kuchyni, ale pár jich je i v té české. Jen nezapomeňte přidávat zeleninu všude, kde to jen jde, a šetřit jíškou, tučným masem, smetanou a solí.

Asi nejrychlejší jsou na přípravu těstoviny. Stačí je smíchat například s rajčaty, bazalkou, mozzarellou a za pár minut máte večeři uvařenou.

Další rychlá jídla připravíte restováním. Nejdřív dejte vařit přílohu a než bude hotová, připravíte zbytek. Stačí na trošce oleje orestovat maso nebo rybu, přidat zeleninu, oblíbené koření nebo bylinky, přidat přílohu a je to.

Seriál o zdravém stravování Během sedmi týdnů vám každou středu v seriálu připraveném s iniciativou „Vím, co jím“ přineseme rady, jak se zdravě stravovat a orientovat při výběru potravin.



„Pohodlné je také pečení nebo vaření v jednom hrnci. Příprava takového jídla trvá kolem patnácti minut, pak to jen vložíte do trouby, nebo do hrnce, nastavíte si minutku a podle typu masa pečete nebo dusíte do změknutí,“ radí výživový specialista Petr Havlíček.

Pokud jde o luštěniny, jsou vhodné jak na polévku, tak na výrobu pomazánek či do salátů. Rychle se uvaří červená a černá čočka, která se nemusí namáčet, nebo můžete použít luštěniny z konzervy, které stačí propláchnout a v připravovaném pokrmu pouze ohřát.

K večeři můžete jako rychlovku vyzkoušet i různé pomazánky z tvarohu, zeleniny, luštěnin či tuňáka, které snadno připravíte v mixéru. Takové jídlo máte hotové za pár minut.

Tipy na rychlá jídla - Těstoviny zalité kvalitním olivovým olejem, s mozzarellou a rajčaty nadchnou snad každé dítě. Samozřejmě bez kečupu.

- Vyzkoušejte méně tradiční nudle – ty z rýžové mouky. Výborné jsou s brokolicí, tuňákem, česnekem, chilli, sezamovým olejem a kvalitní sójovou omáčkou. - Upečte, orestujte nebo uvařte v páře lososa, rozdrobte na kousky do hotové basmati rýže, přidejte parmezán, špenát, promíchejte a další rychlé a výživné jídlo je na světe.

Další rady a recepty na rychlá, zdravá a levná jídla najdete ve videu.