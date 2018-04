VIDEO: Jak vybrat šunku, aby neškodila zdraví

Supermarkety nabízejí až desítky druhů šunky. Jak ale upozorňuje Petr Havlíček, taky se v nich hodně šidí. Místo masa si můžete domů přinést slanou vodu. A to zdraví moc neprospívá, spíše naopak.

Kritéria zdravé šunky - více než 90 procent masa

- tuk mezi 3 až 5 procenty

- soli méně než 2,5 procenta

"Co by měla obsahovat správná šunka? Maso, maso, maso, maso," řekl Havlíček. Podle Hlavaté je lepší vybírat mezi šunkami výběrovými nebo ještě vyšší kvality.

"Na rozdíl od šunky standardní jakosti nesmí obsahovat škroby, barviva a rostlinné bílkoviny. Zároveň mají i vyšší podíl čistých svalových bílkovin, tedy obsahují více kvalitního masa. Dále je potřeba sledovat množství tuku a obsah soli. U dobré šunky musí být co nejnižší," řekla iDNES.cz Hlavatá.

Hodně masa, málo tuku a soli

Správná, tedy zdraví prospěšná šunka by měla mít víc jak 90 procent masa, tuku mezi 3 až 5 procenty, soli méně než 2,5 procenta. "Pokud má více, kupujete zbytečně slaný výrobek," poznamenala Karolína Hlavatá.

V obchodě ale narazíte třeba na kuřecí šunku, která má jen 50 procent masa. Zbytek je voda a éčka.

"Nenechte se mýlit. V první řadě sledujte obsah masa, obsah tuku a samozřejmě obsah soli plus množství vody," doporučuje Hlavatá. Pokud na obalu některý z údajů chybí, Hlavatá s Havlíčkem doporučují takovou šunku nekupovat.

Vím, co jím Program vychází z celosvětové iniciativy The Choices programme, která definuje složení potravin odpovídající zdravé výživě na základě kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Značka Vím, co jím je určena především spotřebitelům pro jejich snadnější orientaci v nabídce potravin. Posláním značky je umožnit spotřebitelům snadnější výběr výživově hodnotných potravin.

"Máte právo na plné informace," dodala Karolína Hlavatá. V ideálním případě má šunka značku Vím, co jím.

Kvalitní šunka je levnější

Nákupem kvalitní šunky rovněž ušetříte. Hlavatá s Havlíčkem porovnali cenu dvou šunek.

Ta kvalitní s obsahem masa převyšujícím 90 procent, vyšla na 265 korun za kilogram. "Šizená" šunka vyšla sice jen na 245 korun, ale ve skutečnosti byla dvojnásobně dražší než ta devadesátiprocentní. Obsahovala totiž pouhých 50 procent masa. Za maso a bílkoviny tedy v levné šunce platíme podstatně víc než v šunce, která je na první pohled dražší.

Podle obou expertů je právě obsah svalové bílkoviny v šunce velmi důležitý. "Bílkoviny jsou součástí všech tkání, člověk si je není schopen vytvořit, proto je musíme přijímat potravou," vysvětlila Hlavatá.

Opatrně se sušenou šunkou

I když si vyberete zdraví prospěšnou šunku, ještě to neznamená, že byste ji měli jíst od rána do večera. "Jako u všeho platí - jíst s mírou, důležitý je především pestrý jídelníček," řekla iDNES.cz Karolína Hlavatá. Dodala, že za jednu porci je považováno 50 až 80 gramů šunky.

Podle Hlavaté není důvod, aby kvalitní šunku plnou masa a s co nejnižším obsahem soli nejedly i děti, a to už poměrně brzy. "Ve věku dvou až tří let se jídelníček dětí výrazněji neliší od jídelníčku dospělých," řekla.

Opatrně by se měly zařazovat do jídelníčku šunky sušené. "Jsou dobrým zdrojem bílkovin, nevýhodou je však vyšší obsah soli a tuku. Proto by neměly být konzumovány příliš často," podotkla Hlavatá.