VIDEO: Kečup, majonéza, nebo hořčice? Jak vybírat dochucovadla

Podle Petra Havlíčka stačí používat zdravý rozum a číst etikety. "Pak ani tato dochucovadla nemusíte ze svého jídelníčku zcela vyloučit," tvrdí. Přesto existují poživatiny, kterým bychom se měli raději vyhnout.

"Nevhodné jsou především trvanlivé vysokotučné salátové zálivky, kde se ve 100 militrech mnohdy skrývá až 45 gramů tuku, což je celodenní doporučený příjem tuku při redukční dietě. Dále kečupy s malým podílem rajčat a dochucovadla, kde je vysoký obsah soli," řekla iDNES.cz Karolína Hlavatá.

Čím se tedy při výběru jednotlivých druhů dochucovadel řídit?

Majonéza

Měla by být především vyrobena z kvalitního oleje, pasterovaných vaječných žloutků a měla by obsahovat minimum soli.

"Obsah energie má být nižší než 350 kcal na 100 gramů, celkový obsah tuku pod 30 procent a transnenasycené mastné kyseliny pod 0,1 gramu na 100 gramů. Důležité je sledovat i obsah sodíku, který má být nižší než 750 miligramů na 100 gramů," konstatovala Hlavatá.

Pokud je to na vás moc hodnot, základním vodítkem by měl být obsah nasycených kyselin, kterých by mělo být maximálně 30 procent z celkového množství tuků.

Vím, co jím Program vychází z celosvětové iniciativy The Choices programme, která definuje složení potravin odpovídající zdravé výživě na základě kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Značka Vím, co jím je určena především spotřebitelům pro jejich snadnější orientaci v nabídce potravin. Posláním značky je umožnit spotřebitelům snadnější výběr výživově hodnotných potravin.

Hlavatá s Havlíčkem doporučují podávat tak 15 gramů majonézy, což je zhruba polévková lžíce. Vhodnější je samozřejmě light verze.

A co majonéza vyrobená doma? Podle Hlavaté může být problém s tepelně neupravenými vejci. "Takže určitým kompromisem je třeba doma připravená zálivka ze zakysané smetany a soli nebo česneku, popřípadě smíchaná majonéza light a bílý polotučný jogurt," řekla iDNES.cz Hlavatá.

Podobné dilema představuje příprava bramborového salátu. "Co domácnost, to jiný bramborový salát. Je možné ho připravit zcela bez majonézy, pouze s trochou rostlinného oleje. Receptů je řada," konstatovala Hlavatá.

"Do klasického bramborového salátu majonéza patří, může být i light, samozřejmě lze kombinovat s jogurtem nebo zakysanou smetanou. Poměr je věcí individuální, zpravidla bývá 2:1 ve prospěch majonézy," dodala.

Kečup

Správný kečup by měl obsahovat co nejvíce rajčat, tedy víc jak 200 gramů na 100 gramů výrobku. "Ideálně až 240 gramů," poznamenala Hlavatá. Když je rajčat méně, dohání se hustota různými zahušťovadly nebo škroby.

V kečupu by rovněž mělo být co nejméně soli a rovněž přidaného cukru. Jsou výrobky, které mají 22 gramů přidaného cukru, ale často je to mnohem více - třeba i nad 35 gramů.

I když si vyberete kečup s co nejpřijatelnějšími hodnotami, známku Vím, co jím nedostane žádný, a to právě z důvodu vysokého podílu přidaného cukru. Odborníci tak mohou doporučit pouze rajčatový protlak.

Hořčice

Kritéria pro výběr hořčice jsou stejná jako u majonéz, co se týká obsahu tuku, transnenasycených mastných kyselin i sodíku. "U hořčice obsah přidaného cukru nemá být vyšší než 2,5 gramu na 100 gramů," poznamenala Karolína Hlavatá.

Oproti majonéze má hořčice přece jen jednu výhodu. V plnotučné hořčici je asi 6,4 gramu tuku, v majonéze 76 až 80 gramů.

Podle Petra Havlíčka je dobré dát si pozor na to, aby v hořčici nebyla žádná barviva a další příměsi, které tam nemají co dělat.

"Správná hořčice má obsahovat hořčičné semínko, vodu, ocet, trochu soli a někdy krapet cukru, případně koření," konstatoval Havlíček.

S ochucovadly šetřete

I když si vyberete kečup, hořčici nebo majonézu s co nejpřijatelnějšími hodnotami, i tak by se s nimi mělo šetřit.

"Určitě by se neměla používat každý den, pak už není jídelníček příliš pestrý. Při servírování jídel také nedávejte automaticky dochucovadla na stůl, příliš to pak láká k jejich konzumaci," doporučila Hlavatá.

Děti by měly dochucovadla poznat co nejpozději, roční dítě nepotřebuje jíst kečup nebo dokonce hořčici.

"V pozdějším věku se tomu zcela neubráníme, tedy pokud nejsme ortodoxní vyznavači zdravého stravování. Používejte je ale opravdu jen jako dochucovadla, stačí podávat pouze malé množství a rozhodně ne téměř ke každému jídlu," dodala Karolína Hlavatá.