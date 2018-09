Tlustých lidí přibývá. U obézních už jen změna životního stylu nestačí

V České republice trpí nadváhou a obezitou 71 procent mužů a 57 procent žen. Nadváha předchází obezitě, určuje se podle BMI (body mass index), tedy poměru váhy a výšky. Nadváha spadá do BMI 25-30, pak už je obezita, která se liší v závislosti na vyšším BMI. V rozmezí 30 až 35 je 1. stupeň obezity, 35 až 40 je 2. stupeň obezity a nad 40 se jedná o 3. stupeň obezity.

„Čím vyšší stupeň obezity, tím větší zdravotní rizika. Riziko vyššího tlaku, cukrovky 2. typu, vyšší riziko srdečně cévních onemocnění jako infarkt myokardu nebo mozková mrtvice, vyšší hladina krevních tuků a další,“ říká MUDr. Petr Hlavatý, obezitolog a odborný garant Vím, co jím a piju.

Vyšší stupně obezity už jsou podle lékařů život ohrožující a délka dožití bývá u takto nemocných lidí zkrácena až o 10 let.

Léčba nadváhy i obezity se zdá na první pohled snadná - základem je totiž změna životního stylu. To však pro některé lidi bývá problém a mnohdy si s tím nevědí rady.

„Pokud trpíte obezitou, je vhodné navštívit praktického lékaře nebo obezitologické centrum. K výživovým poradcům by měli chodit raději jen lidé s nadváhou, kteří netrpí žádnými nemocemi,“ doporučuje lékař Hlavatý. U obezity se totiž obvykle musí přistoupit ještě k léčbě medikamenty nebo chirurgickému řešení.



Vím, co jím Program vychází z celosvětové iniciativy The Choices Programme, která definuje složení potravin odpovídající zdravé výživě na základě kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Značka "Vím, co jím" je určena především spotřebitelům pro jejich snadnější orientaci v nabídce potravin. Posláním značky je umožnit snadnější výběr výživově hodnotných potravin.

Změna životního stylu je ale pořád to hlavní, žádná pilulka ani dohled lékaře obézního nezachrání, pokud nezmění svůj přístup k životu, jídlu i pohybu. Je to změna na celý život, je to těžké a chce to podporu.

V obezitologickém centru najdete kromě lékařů nutriční terapeuty, kteří vám poradí s jídelníčkem, ale také psychology, co vám mohou s novým přístupem k životu pomoci.

Také děti více tloustnou

I u dětí stále přibývá těch, které mají nadváhu či obezitu. U chlapců se tento problém týká až 45 procent a u dívek 30 procent. Obézní dítě je často dítětem obézních rodičů, ale na vině nejsou jen geny. O hodně větší vliv má výchova, stravovací zvyklosti v rodině, vztah k pohybu. Málokterý sportující rodič, který jí zeleninu, bere svoje dítě na nedělní oběd do fastfoodu.

A věta typu: Však on nám ten Pepíček z toho vyroste, kterou rádi dospělí používají při pohledu na své oplácané dítě, neplatí. Jak potvrzuje Hlavatý: „Až 80 procent dětí si svou obezitu nebo nadváhu odnese do dospělosti.“

Infarkt sice obézním dětem nehrozí, ale přílišná zátěž kloubů, ztížený pohyb je běžnou součástí života takového dítěte. Novinkou navíc je, že čím dál víc dětí je postiženo cukrovkou druhého typu, což byla původně nemoc starších lidí.

Stejně jako u dospělých je nejdůležitější prevence, nikdo nic lepšího doposud nevymyslel. „Začněte u sebe a ke správnému životnímu stylu veďte i své děti. Čím dřív začnete, tím snazší to bude,“ dodává obezitolog Petr Hlavatý.

