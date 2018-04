Víkendové paření škodí mozku, zjistili vědci. Sekání trávy naopak prospívá

Víkend sice využívá k oslavám, večírkům a jiným druhům alkoholem podpořené zábavy většina pracující populace, odborníci z Cambridge ale varují: Škodíte tak svému mozku a snižujete jeho výkonnost i kapacitu.

Kdo chce naopak v pondělí do práce nastoupit pln síly a energie s maximálně výkonným mozkem, měl by si o víkendu dopřát kvalitní ničím nerušený spánek a to v délce deset hodin za jednu noc.

A k tomu pak doktor Chris Buscombe z Cambridge dodává několik dalších aktivit, které mozku prospívají:

* První z nich je pohyb. Aktivní odpočinek při sportu mozku velmi prospívá nejen tím, že se řádně prokysličí. Navíc sportující lidé mají vyšší IQ a později u nich dochází k nástupu starobní demence.

* Mozku také prospívá odpolední poobědový krátký šlofík, který dramaticky obnovuje vitalitu mozku.

* K tomu je potřeba konzumovat potraviny bohaté na hořčík, který usnadňuje proces učení u mladých i starších.

* Správná a bezpečná míra slunění také posiluje intelekt a chrání mozek před demencí.

* O víkendu by se také lidé neměli vyhýbat sekání trávníku, uvolňuje se při tom totiž látka, která ulevuje od stresu, zvedá náladu a chrání před mentálním úpadkem ve vyšším věku.

* Energii a vitalitu mozku dodá rovněž kvalitní tmavá čokoláda a sex.

* Mladí lidé by se pak neměli vyhýbat hodinám hry na hudební nástroje či zpěvu, rodiče je do těchto aktivit nutí správně, neboť při lekcích hudby se posiluje inteligence všech druhů – verbální, numerická i prostorová.

* Mozku neuškodí, ale maximálně prospěje také luštění hlavolamů a křížovek.