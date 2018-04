Víkend v Indii

Jaké kuchyni dáváte přednost? Hlasujte v anketě ZDE

Čočkový sambár s dýní a lilkem

PRO 4 OSOBY



Potřebujete:

250 g čočky

1/2 lžičky pískavice, čili řeckého sena

250 g dýně a lilku

1/2 lžičky turmeriku nebo

kari koření

trochu citronové šťávy

2 lžíce kokosového krému nebo 3 lžíce nastrouhané kokosové dužiny

1-2 chilli papričky, zbavené semen a pokrájené

1 lžička mletého chilli

2 lžičky mletého kmínu

1-2 lžičky mletého pepře

1 lžička skořice

1 lžička mletého koriandru

1 lžička mletého zázvoru

2-3 lžíce oleje

1/2 lžičky hořčičných semen

1 lžička kurkumy

1 stroužek česneku

sůl



1. Čočku namočíme a necháme nabobtnat a pak ji uvaříme s řeckým senem do měkka.

Kousky dýně a lilku uvaříme v osolené vodě s citronovou šťávou a turmerikem nebo kari.

2. Měkkou zeleninu vyjmeme cedníkem a dáme k čočce, přidáme

TIP

Sambár je ostrá a chuťově velmi výrazná příloha, nesmí chybět chilli papričky, různá výrazná koření, zelenina a kokosové mléko nebo krém.

kokosový krém, chilli, kmín, pepř, skořici, koriandr, zázvor a osolíme a ještě asi 5 minut povaříme.

3. Na pánvi rozpálíme tuk a pomalu na mírnějším ohni opékáme hořčičné semínko, kurkumu a utřený česnek, až začnou semena pukat. Obsah pánve smícháme s čočkou a ještě krátce povaříme a podle chuti dosolíme.

4. Podáváme s uvařenou rýží nebo jako pikantní přílohu různých pokrmů.

Samosa

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

Na těsto:

400 g hladké mouky

100 g přepuštěného másla

150 ml vody nebo mléka

sůl



Na náplň:

400 g brambor uvařených ve slupce, oloupaných a drobně nakrájených

400 g zeleného hrášku

1 1/2 lžičky hořčičného semínka

2 cibule nakrájené nadrobno

2 zelené chilli papričky

1 1/2 lžičky mletého zázvoru

1 lžíce turmeriku, kari nebo lžička kurkumy

1 1/2 lžičky garam-masaly (směs koření)

2 lžíce usekaného zeleného koriandru

2 lžíce citronové šťávy

sůl

olej



1. Mouku smícháme se solí, přidáme přepuštěné máslo a promísíme. Přiléváme vodu nebo mléko, až vznikne nelepivé těsto, a pak přikryjeme utěrkou.

2. V pánvi rozpálíme 2 lžíce oleje a opražíme na něm hořčičná semínka, přidáme pokrájenou cibuli a osmahneme. Přidáme chilli, zázvor a turmerik nebo kari a osmahneme. Přisypeme hrášek, garam-masalu a osolíme.

3. Dusíme, až je hrášek měkký, přidáme nakrájené brambory, zelený koriandr a citronovou šťávu, promícháme a podusíme.

4. Necháme vychladnout a poté směsí plníme těsto rozdělené na 12 tence vyválených dílů. Na každou placku dáme trochu směsi a zabalíme. Smažíme za průběžného otáčení do zlatohněda.

Kuřecí kari

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

600 g kuřecího masa bez kostí a kůže, nakrájeného na kostky

3 lžíce oleje

2 cibule, nakrájené nadrobno

1 lžička zázvoru

1/2 lžičky mletého pepře

1 lžička chilli

1/2 lžičky mleté skořice

1/2 lžičky mletého hřebíčku

1 lžička turmeriku nebo kari koření

4 lžíce kokosového mléka nebo krému

voda na podlití, přibližně 500 ml

sůl

hrst lístků koriandru nebo petržele



1. Cibulku osmahneme, přidáme sušené koření a pražíme asi pět minut. Přidáme kousky kuřete a opečeme je ze všech stran.

2. Zalijeme kokosovým mlékem, vodou, osolíme a na mírném ohni dusíme do změknutí masa a zahuštění šťávy. Měla by se vydusit asi na polovinu.

3. Kari posypeme koriandrem a podáváme s rýží basmati.

Kuřecí tikka masala

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

4 kuřecí prsíčka bez kostí a kůže, asi 600 g

1 kelímek jogurtu

1 lžička mletého zázvoru

1 lžička mletého chilli

1 lžička garam-masaly

1 lžička mletého koriandru

špetka kurkumy

šťáva z 1 citronu

2 lžíce přepuštěného másla nebo oleje + trochu oleje na potření grilovací mřížky

2 cibule, nakrájené na jemno

3 stroužky utřeného česneku

1 chilli paprička, zbavená semen a usekaná

1 lžíce mleté papriky

sůl

250 ml smetany na šlehání

2 lžíce rajčatového protlaku, nemusí být



1. Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a nakrájíme na větší kousky.

Jogurt smícháme s kořením a citronovou šťávou. Kousky kuřete naložíme do připravené směsi, přikryjeme a necháme několik hodin, nejlépe přes noc marinovat.



2. Rozpálíme si gril, grilovací mřížku potřeme olejem a maso z obou stran ogrilujeme. sPři grilování pod maso vložíme tácek na zachycení šťávy z kuřete.



3. V kastrole na másle nebo oleji osmažíme cibuli a česnek do zlatova, přidáme posekanou chilli papričku, opět osmahneme, poprášíme mletou paprikou, promícháme a zalijeme smetanou a šťávou z kuřete, případně dolijeme trochou vody. Pro barvu můžeme přidat trochu rajčatového protlaku, který také krátce osmahneme, a teprve pak zalijeme smetanou. Osolíme a provaříme asi 15-20 minut, dokud omáčka nezhoustne.



4. Asi 10 minut před koncem varu vložíme do omáčky grilované kuře a společně dovaříme. Podáváme s rýží nebo indickým chlebem nán.

Mangové lassi

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

2 kelímky jogurtu

500 ml plnotučného mléka

2 větší zralá manga

2-3 lžíce cukru, nejlépe přírodního, nebo med, dle chuti

1 vanilkový cukr

1 lžíce mleté skořice

TIP

Použít můžete libovolné ovoce a místo mléka jogurt prošlehat s vodou, nebo použít kefír a kyselé mléko. Nápoj můžete obohatit strouhaným kokosem, oříšky, různým kořením. Jogurtové nápoje se v Indii připravují i na slano, s ostrým kořením nebo bylinkami, oblíbený je jogurt s hořčičným semínkem, kari, česnekem, koriandrem, zázvorem a solí.

špetka strouhaného muškátového oříškuMango oloupeme a vyjmeme pecku. Nakrájíme na kousky a v mixéru společně s jogurtem a cukrem rozmixujeme. Na ozdobu si necháme 4 tenké plátky manga. Přidáme mléko a ještě jednou promícháme. Je-li nápoj příliš hustý, doplníme ho trochou studené vody.Necháme vychladit a před podáváním prošleháme. Rozdělíme do čtyř sklenic, poprášíme skořicí, strouhneme špetku muškátového oříšku a ozdobíme plátkem manga.

Jak se pozná: INDICKÁ KUCHYNĚ?

Co rodina, to jiný recept, jsou však ingredience, bez kterých to není ono:

GHÍ

Přepuštěné máslo si můžete vyrobit i doma, když máslo povaříte, necháte sednout bílkovinu a pak slijete.

ČATNÍ

Tradiční lahůdka k masu připravená z ovoce nebo zeleniny.