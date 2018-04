Sestřička Tien si ve své roli nahotu a kontakt s muži zakázala

Když se k nám v pěti letech přistěhovala a rodiče ji nechali zapsat do školky, učitelka nevěděla, jak její jméno vyslovit. A tak k ní připsala bez vědomí jejího nebo rodičů přezdívku Hasika. Vymyšlené jméno, zkomoleninu, která nic neznamená.

Ha Thanh Nguyenová Narodila se v březnu 1989 v Hanoji.

Ve čtyřech letech se s rodiči přestěhovala do České republiky.

Ha Thanh vystudovala Střední oděvní průmyslovou školu v Praze.

Dokončuje magisterské studium scénografie na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMu.

Hraje zdravotní sestru v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Nedávno dostala české občanství a s ním i oficiální jméno Ha Thanh Nguyenová.

Je svobodná, žije v Praze. Rodiče pracují jako obchodníci. Má patnáctiletou sestru, která studuje gymnázium.

Je pravda, že někdy si mladí Vietnamci sami zvolí podobně znějící české jméno, aby nám to trochu ulehčili, jenže tohle nebyl ten případ. "Byly mi čtyři roky, nechápala jsem to. Ve škole z Hasiky udělali Jessiku a to už jsem s tím byla tak nějak smířená."

Jenže teď, v jejích třiadvaceti letech, kdy se postavila na vlastní nohy a navíc se může velmi rychle stát nejznámější Vietnamkou v Česku, už to nechce nikomu ulehčovat.

"Zjednodušovala jsem to fakt hodně let. Jméno ovlivňuje i osobnost a já jsem si uvědomila, že jsem někdo úplně jiný. Takže teď už pěkně po vietnamsku," říká odhodlaně, a tak už nezbývá než ji představit: tohle je Ha Thanh Nguyenová, studentka scénografie na DAMU a taky začínající herečka.

Ha Thanh (vyslovujete "ha thain") tvrdí, že hraní bere hlavně jako novou zkušenost a po slávě nijak netouží, ale o to tady vlastně ani tolik nejde. Aniž by to bylo záměrem jejím nebo tvůrců seriálu, tahle nevelká, ale důležitá seriálová postava může mít větší význam pro soužití Čechů a Vietnamců, než si zatím kdokoli připouští.

Ha Thanh je zástupkyní mladé generace Vietnamců, kteří celý život nebo jeho větší část prožili v Česku, mají vyšší cíle než prodávat na tržnici a svou pílí se derou do všech oborů a profesí. Ha Thanh patří mezi první z nich, kteří se dostávají na viditelné pozice – třeba právě v seriálu – a jako svým způsobem průkopnice má možnost udělat Vietnamcům, kteří jsou třetí nejpočetnější skupinou cizinců v Česku, tu nejlepší reklamu.

"Už bylo rozhodně na čase," neskrývá radost Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti. "V poslední době se Vietnamci začali objevovat v reklamách nebo jako moderátoři a to bylo velice dobře. Zaprvé jich tu žije skoro šedesát tisíc, zadruhé je to důkaz, že naše majoritní společnost není xenofobní a rasistická, protože to by se nikdo z nich nikam nedostal."

Dosud se Vietnamci v televizi nebo filmu objevovali jen v malých rolích, obvykle dětských, ať už to byly seriály Josef a Ly, Ulice nebo Dobrá čtvrť. Role sestry Tien je suverénně nejvýraznější, ačkoli se její představitelka případné slávě brání zuby nehty a veškeré narážky na to hned s ironií shodí.

"Že by mě lidi poznávali na ulici? Velká výhoda je, že vám Čechům připadáme všichni stejní."

V Ha Thanh se mísí obě kultury, které ji ovlivňují. Mluví perfektně česky, ale její exotický vzhled ji prozradí na první pohled. Je zdvořilá a usmívá se, jak je pro Vietnamce typické, ale působí i zdravě sebevědomě: už tím, jak lpí na tom, aby se Češi naučili její skutečné jméno.

Při focení se ale projeví i další typická vlastnost: ostýchavost. Když jí fotograf vymýšlí různé pózy, s úsměvem si posteskne: "Já nechci být modelka. Ani herečka."

Vietnamci se většinou snaží být spíš nenápadní a Ha Thanh s tím souhlasí: "Já se o to v podstatě snažím taky."

Seriálová Tien Postava v seriálu Ordinace v růžové zahradě je mladá Vietnamka Tien, která žije v Česku od svých třinácti let. Do kamenické nemocnice nastupuje jako zdravotní sestra. Tien vystudovala v Česku základní i střední školu a počítala s tím, že poté půjde studovat medicínu, stejně jako její bratr. Její plány však překazila smrt milované matky. Aby zůstal zachován rodinný obchod, který matka vedla, otec Tien rozhodl, že místo studií bude pracovat v tržnici. Štěstí talentované studentky tak muselo ustoupit blahu jejího bratra. Nakonec s pomocí doktora Hanáka, který odhalil její medicínské znalosti, nastupuje Tien do nemocnice jako sestřička. Podle tvůrců seriálu jde o středně velkou roli a žádnou epizodní – vietnamská sestřička by v seriálu měla zůstat dlouhodobě.

K roli zdravotní sestry v Ordinaci se dostala náhodou. Studuje pátým rokem scénografii na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU, nejvíc ji baví kostýmní tvorba a té by se taky ráda do budoucna věnovala. Produkce seriálu se na ni původně obrátila jen s žádostí o konzultaci nad scénářem.

V seriálu se totiž měla objevit jiná, pouze epizodní vietnamská postava a tvůrci chtěli ohlídat, aby byly všechny vietnamské reálie v pořádku.

"Řekla jsem, že si ten scénář přečtu," vzpomíná. Nabídla se taky, že pomůže sehnat ve vietnamské komunitě vhodnou adeptku na roli. Jenže to se ukázalo jako téměř neřešitelný problém – Vietnamci po tomto typu zviditelnění netouží, ani ti mladí.

"Nebylo z čeho vybírat," přiznává producentka seriálu Lenka Hornová. "Oni si velmi považují toho, když někdo studuje třeba medicínu nebo práva, ale popularita tohoto typu má pro ně nulovou hodnotu. Málokdo z mladých jde na nějaký umělecký obor," zjistila během castingu. Marcel Winter z Českovietnamské společnosti problémy s obsazením role chápe: "Oni mají strach z toho, že by mohli zesměšnit sebe nebo své rodiče."

Tak dlouho tedy Ha Thanh pomáhala hledat herečku, až se ukázalo, že je sama ze všech možných tipů nejlepší. A co víc, její role se podstatně rozšířila.

"Když jsme zjistili, že je nejen krásná, ale taky hodně dobře hraje, tak nám bylo líto tu postavu opustit a rozepsali jsme ji. Prostě jsme se rozhodli, že si ji necháme," říká Hornová.

"Já jsem se do toho opravdu nijak nehrnula, ale vidíte, jak to dopadlo," směje se Ha Thanh. "Pro mě je to úplně nová zkušenost, proto si myslím, že označovat mě jako herečku není úplně vhodné vůči těm zkušeným hercům, pro které je to povolání."

Připomene přitom jednu malou roli, kterou už má za sebou. Ve filmu Poupata hrála barmanku. "Ale nevím, jestli tři vteřiny leštit skleničky je herecká zkušenost." Přesto se dalším případným nabídkám nebrání. Že by tedy byla i první průkopnicí, která typickou vietnamskou ostýchavost a nenápadnost odhodí?

Ne tak docela. Ani její obsazení do seriálu nebylo bez podmínek, které prozradila Lenka Hornová: "Ha Thanh má spoustu omezení ve scénáři, která jsou zahrnuta i ve smlouvě. Týkají se mimo jiné nahoty a fyzického kontaktu s muži čili docela velká omezení."

Chápe však, že by vietnamská komunita těžce skousávala, kdyby se chovala nemravně, byť by to bylo "jen jako".

"Intimita na veřejnosti nebo dokonce v médiích je v naší společnosti stále trochu tabu," přiznává Ha Thanh. Její postava se tak vyhne milostným zápletkám, zato nabízí k rozehrání jiná témata, třeba rasismus, který se řešil hned v první epizodě, kde se její postava objevila.

"Jsem ráda, že český divák alespoň bude mít možnost do našeho života nahlédnout. Jsou tam situace, na které je nahlíženo pořád hrozně černobíle," říká mladá herečka. Lenka Hornová ale upozorňuje, že výchovný tón nebyl záměrem tvůrců, stejně tak nešlo o prvoplánovou snahu okořenit děj trochou exotiky. "Pro nás je vždycky prioritou síla příběhu." Je podle ní otázka, jestli to bude zajímat i vietnamské diváky, každopádně Ha Thanh si podle jejího názoru velmi dobře uvědomuje, že bude první takhle výraznou Vietnamkou, kterou si čeští diváci zapamatují.

Talentovaná generace

O vietnamských rodičích se říká, že na své děti bývají velmi přísní a nároční.

Ha Thanh o tom ví své. "Je to tím, že si tady rodiče ze začátku prožili hodně těžké období, vyšlapali nám cestu a vkládají do nás obrovské naděje. Musím říct, že moji rodiče přísní byli a zpočátku vůbec nebyli rádi, že jdu na uměleckou školu, a ne na nějaké ekonomické zaměření. Ale já byla takový samorost a nešlo s tím nic dělat."

Ha Thanh má ještě mladší sestru, která se narodila už v Česku. Rodina se sem přistěhovala pár let po revoluci, tak jako spousta jiných vietnamských rodin, které odešly z domova jednoduše za vidinou lepšího života. Nejdřív matka, která ve Vietnamu vystudovala farmacii a vedla vlastní lékárnu, o rok později otec s malou Ha Thanh.

Rodiče začali tak jako většina ostatních Vietnamců podnikat a často se s dcerami stěhovali. Matka dodnes mluví jen vietnamsky, zato ona se podle svých slov musela vietnamštinu zpětně skoro doučovat.

A její mladší sestra? Ta doma běžně mluví česky. Když jde dnes člověk nakupovat na vietnamskou tržnici, vidí, jak se tam vietnamské děti mezi sebou honí a křičí na sebe česky. Podle Ha Thanh je to normální, ale zároveň i důkaz toho, jak se prohlubuje propast mezi "starou" a "novou" generací Vietnamců.

"První slova vietnamských dětí jsou česká. Rodiče celý den pracují a nemají na ně čas. A když rodiče nerozumějí vlastním dětem, to mi přijde smutné."

Vietnam je jako cizina

Zpráva o účasti Vietnamky v nejsledovanějším českém televizním seriálu se rozkřikla i v její komunitě a objevila se ve vietnamských novinách, které u nás vycházejí. A co na to její rodiče? "No, berou to tak, že to ke mně asi patří..."

Nezní to úplně přesvědčivě, ale Ha Thanh dodává: "Máma mi na to řekla, že ji to vůbec nepřekvapuje a že něco takového čekala. Ale jsou rádi, že se na mě budou moct podívat v televizi."

Tak přeci jen to nebude Vietnamcům úplně lhostejné. A nejenom jim: "Všichni členové Českovietnamské společnosti budou ten seriál sledovat s obrovským zájmem," říká Marcel Winter.

A tak může obsazení Ha Thanh ve sledovaném seriálu přispět i k tomu, že se tradičně uzavřená vietnamská komunita začne pootvírat okolnímu světu.

"Vždycky se mluví o toleranci Čechů vůči Vietnamcům, ale někdy je to přesně naopak," říká Ha Thanh. "Kolikrát, když si někdo z naší komunity najde českého partnera, tak naši rodiče dostanou strach. Nemá to nic společného s rasismem, ale je to pro ně jiná kultura a bojí se jednak toho, že o své děti přijdou, a pak toho, že třeba česká rodina může být rasistická. Tím, že se toho bojí, tak už si od toho partnera dělají od začátku odstup."

Ha Thanh sama už pro sblížení obou kultur leccos udělala. Vzpomíná třeba na projekt RákosníCzech v pražské tržnici Sapa, který vznikl ve spolupráci DAMU s občanským sdružením Mamapapa. "Byla to i reakce na to, že tam krátce předtím hořelo a byly tam nějaké razie. Konala se módní přehlídka, která byla vyrobená z věcí, co se dají v Sapě sehnat, a já jsem se na těch kostýmech podílela. Taky jsme rozdali dětem foťáky a ony měly zdokumentovat svůj den. Pak jsme z toho udělali vernisáž."

Navrhovat kostýmy ji baví a věří, že se v tom i do budoucna uplatní. Možnosti jsou otevřené. Mladí Vietnamci, ať už se sem přistěhovali, nebo se tu narodili, se v Česku podle ní cítí doma.

"Dnes je možností spousta, takže můžou žít i jinde v Evropě, jazyková bariéra neexistuje." Většina z nich prý po návratu do Vietnamu netouží, sama se tam za celou dobu po emigraci podívala jen jednou a cítila se tam jako na exotické dovolené.

"Byla to pro mě cizina, rozuměla jsem jen jazyku. Moji čeští kamarádi, kteří tam strávili delší dobu než já, mi o tom povykládali víc než já jim," říká Ha Thanh, jejíž jméno v překladu znamená zelená řeka. Její seriálová postava se jmenuje Tien, což – jak v seriálu vysvětluje – znamená anděl. Však už také vrchní sestra stačila novou posilu seriálové nemocnice překřtít na Andělku.

Školy, seriály a fotbal

Nastartovaná emancipace zvlášť mladých, už českých Vietnamců a Vietnamek podle Wintera může vést v konečném důsledku k tomu, že se začnou objevovat i na radnicích nebo v politice. Tím spíš, že ačkoli jsou zatím třetí nejpočetnější skupinou cizinců po Ukrajincích a Slovácích, v porodnosti vedou.

"Vietnamské děti se výborně učí, na střední škole mají průměrný prospěch 1,7 a na vysoké končí většina s červeným diplomem. Před rokem vyhrál celostátní soutěž v českém jazyce a v rétorice Vietnamec, za béčko Sparty hraje Vietnamec..." říká Winter.

Podle jeho názoru mají i média vůči nim velký dluh. "To nejhorší pro tyhle talentované děti je, když vidí, že osmdesát procent informací o Vietnamcích v televizi je toho typu, že byli chyceni v pěstírnách marihuany. Schválně jsem si nechal vytáhnout data o tom, kolik jich bylo kvůli drogám loni zatčeno – 196 z celkových skoro šedesáti tisíc, kteří tu žijí. A proto děkuju, že budou mít Vietnamci v tomto seriálu zastoupení, protože to je to nejlepší, co se pro ně může udělat," říká.

Vzpomíná také na to, jak před dvěma lety prohlásil, že by si dovedl představit vietnamského vysokoškoláka, který perfektně ovládá tři jazyky, jak sedí v parlamentu. "Řadu českých lidí v tu chvíli, jak se říká, omejvali, že si to Čech dovolil říct."