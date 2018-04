Videohry mohou způsobit epileptický záchvat

Italové, kteří své výsledky publikují v březnovém vydání časopisy Nature Neuroscience, se rozhodli problémem zabývat poté, co byly v roce 1997 zaznamenány epileptické záchvaty u 685 japonských dětí, které shlédly v televizi kreslenou grotesku Pokemon.Asi 0,8 procenta dětí ve věku od čtyř do 14 let trpí tzv. fotosensibilní epilepsií působenou kontrastními světelnými podněty. Potíže působí zatím málo pochopená mozková dysfunkce. Problém je schopnost mozku převádět velké světelné kontrasty (např. v situaci, kdy se střídá zářivé slunce a mraky).Italští vědci sledovali elektrickou aktivitu mozku 23 dětí, z nichž 11 trpělo touto formou epilepsie. U normálních se mozková aktivita zvyšovala až do chvíle, kdy bíločerný kontrast nedosáhl zhruba 20 procent. Pak se mozková aktivita snižovala. Mozek nemocných ale pokračoval v aktivaci, i když byl vystaven mnohem vyšší koncentraci kontrastu. Dochází k tomu výhradně u kontrastu mezi černou a bílou, nikoli u jiných barev.U osob postižených touto "na světlo závislou formou epilepsie" podle vědců "chybí nebo je vážně poškozen mechanismus kontroly kontrastů.Jejich zjištění by prý mohlo pomoci tvůrcům videoher nebo animovaných snímků vyhnout se produkci, která vyvolává epileptické záchvaty.V Japonsku bylo po odvysílání grotesky hospitalizováno s příznaky epilepsie a nevolností přes 600 dětí. Tisk tenkrát popisoval, že většina dětí začala mít potíže, když "oči jedné z příšer začaly vydávat oslňující blesky jako opakovaná fotografická fleš".