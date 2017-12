Maminka říkala, ať se na to vykašlu, říká videoblogerka roku Šulcová

Vy máte na Instagramu pár dobrých úlovků. Třeba fotky s Justinem Biebrem.

Před čtyřmi lety jsem natáčela jeden seriál, sice jen jako kompars, ale dostala jsem za to pěkné peníze. A za ty jsem si koupila setkání s Justinem Biebrem, byl to můj jediný sen, protože Justin mě strašně inspiroval. Takže není to tak, že bych ho náhodně potkala, ale koupila jsem si setkání s ním. Cenu však neprozradím. (Za setkání se zpěvákem se, dle agentur, ceny pohybují kolem 3 000 €, poznámka redakce.)

Vyhrála jste poprvé v kategorii videoblogerka roku. Jak dlouho na YouTube točíte?

Já jsem na YouTube teprve dva roky. Točím, točím a najednou cena? Je to neskutečné. Nechápala jsem. Jen jsem na pódiu stála a nevěděla, co říct. Přeci jen je spousta dalších holek, které si cenu zaslouží. A najednou jsem tam stála já.

Vy hodně cestujete. Je to spojené právě s vaším videoblogem nebo poznáváte svět sama pro sebe?

Já jsem začala cestovat hodně letos. Celý tento rok byl pro mě zlomový. Dělala jsem například vlogy z Ameriky, lidem se to moc líbilo, na což jsem nejvíc pyšná. Baví mě spojovat cestování a YouTube.

Co na to rodiče? Podporují vás?

Moji rodiče mě podporují strašně moc. Je pravda, že když jsem začínala, tak maminka mi v tom nevěřila. Říkala, Aničko, vykašli se na to. A já říkala, ne mami, já to musím dokázat. Ale teď jsou pro mě mamka s tátou největší podporou. Myslela jsem si, že to nebudou tak tolerovat, ale jsou strašně skvělý.

V tom cestování vás finančně podporují rodiče nebo jste právě díky YouTube schopná si všechno tohle zařídit sama?

Už jsem schopná sama. Naštěstí jsem ráda, že po nich nemusím nic chtít, protože za mě platili celý život a já doufám, že se jim v budoucnu nějak odvděčím.

A vy ještě studujete?

Studuju na gymnáziu, jsem ve čtvrtém ročníku, letos budu maturovat, takže super, moc se těším. Občas je to těžké skloubit, ale dá se to. Lidi ve škole mě berou.

Kolem vás je spousta fanoušků, nejen holek ale i kluků. Co láska? Už někdo ulovil vaše srdce?

Já si myslím, že mé srdce ulovilo několik kluků, ale zatím jenom z mé strany. Není to úplně opětované, ale nevadí, já si ráda počkám.

Na jaké sociální síti jste nejaktivnější?

Vyhrála jsem video blogerku, takže bych měla být nejaktivnější na YouTube, ale asi jsem nejaktivnější na Instagramu, protože díky insta stories můžu být s těmi lidmi v kontaktu neustále. Snažím se, i když jsou holky a kluci co jsou tam daleko aktivnější.



Co vás teď čeká?

Upřímně, před dvěma lety, když jsem se tady byla podívat jako divák, jsem si řekla, že za rok YouTube skončí a nebude už nic. Teď po dvou letech tady stojím s oceněním. Takže si říkám, že bych určitě měla pokračovat, budu se tomu věnovat co nejdéle to půjde. Je to obrovská sociální síť a já si myslím, že tohle všechno ještě může narůst do velikých rozměrů.