VIDEO: Sexy bez ohledu na velikost. XXL modelky pózovaly v prádle

„Žena by neměla být diskriminována podle toho, kolik jí je let, kolik měří nebo kolik váží. Proto doporučuji, aby pro prádlo chodila do butiků, které nabízejí ucelené poradenství,“ říká Hana Zajícová, bra-fitterka značky Beauty lingerie.



„V takovém obchodě mívají dostatek rozdílných velikostí, takže si tam vyberou dámy, co mají padesát kilo, i ty, které váží sto dvacet. Navíc vám individuálně poradí.“ Klíčové je podle ní vytvořit siluetu přesýpacích hodin – tedy zdůraznit ňadra, pas a boky – a u podprsenky zvolit dostatečně velké košíčky a úzký obvod, ne naopak. U větších velikostí pomůže také širší boční panel.

Trendy prádlo podle expertky „Češky se obvykle soustředí na černou, bílou a tělovou barvu spodního prádla. Podle mě je to škoda: vyzkoušejte třeba trendy zářivé barvy nebo květinové vzory,“ radí stylistka Hana Zajícová. „Nadčasové a stylové jsou taky zvířecí vzory nebo retro puntíky. A nebojte se nechat zpod oblečení vykouknout zdobené ramínko nebo košíček.“



Právě Hana Zajícová radila s výběrem také ženám, které se sdružují na facebookové stránce Baculaté křivky a které se rozhodly, že si vyzkouší roli modelek spodního prádla. Neříkají si plus size, ale prostě „baculky“. Jako takové prý řeší specifické problémy. „Když je léto, máme prostě odřená stehna,“ shrnuje je s nadsázkou mluvčí stránky Lenka Šeflová.

Na Facebooku se už rok potkává s dalšími dámami – radí si s výběrem oblečení, s líčením a třeba i se vztahy. Komunita, která začala jako malý „babinec“, se rychle rozrostla, už má skoro dva tisíce fanynek. Od článků, názorů a rad, které spolu sdílejí, nebylo daleko ke společným projektům, jako je probíhající soutěž Miss, která vyvrcholí v září, nebo tvorba módních editorialů.

„Nepropagujeme obezitu, ale chceme ukázat, že i ženy s větší velikostí můžou být sebevědomé a sexy,“ říká Lenka Šeflová. Pod dohledem bra-fitterky a před objektivem fotografky Evy Bahenské proto naposledy zapózovaly jen v prádle. „S Baculatými křivkami jsem spolupracovala už dříve, ale téma spodního prádla jsme měly v hlavě dlouho. Jsem ráda, že se ho podařilo dovést ke zdárnému konci,“ dodává autorka fotografií.

Nápadů je spousta, shodují se. „Kromě spodního prádla jsme tentokrát představily také společenské šaty. A už plánujeme další projekty, třeba focení ve svatebních šatech nebo v plavkách,“ vypočítává mluvčí Baculatých křivek.

Dámy s velikostí XXL pózovaly také ve velké večerní: