Sto let zásnubních prstenů: od zdobených kroužků po barevné diamanty

Luxusní šperky mají nesrovnatelně trvalejší hodnotu než běžná bižuterie, a pro zásnubní prsteny to platí dvojnásob. Video serveru Mode.com však dokazuje, že ani jim se trendy nevyhýbají.



Zlato, platina a zase zlato

Tak třeba první dvě dekády 20. století patřily světlým kovům, rozměrným diamantům a složitému zdobení, které odpovídalo maximalistické a přepychové módě období, kterému se přezdívá belle époque. V době mezi světovými válkami přišlo na řadu bílé zlato a ornamenty inspirované stylem art deco. Čím větší prsten, tím lépe.



Trend masivních šperků pokračoval také ve 40. letech. Dřív populární platinu šperkaři moc nepoužívali, byla totiž potřeba v armádě. Budoucí ženichové zato investovali do zlata, frčelo bílé, žluté a nově i růžové. O deset let později už bylo vše při starém: nejoblíbenější byla platina a bílé zlato. Prstýnek i diamant měly být co největší a velkým hitem byl kulatý tvar kamene.



Nové tvary i spousta barev

V šedesátých a sedmdesátých letech už byli šperkaři odvážnější. Kromě klasických tvarů experimentovali s novými styly: diamant mohl mít tvar hrušky, slzy, oválu, dokonce srdce. Do módy se postupně dostávaly složitější šperky s kombinací různobarevných i rozličně tvarovaných kamenů.

To 80. a 90. léta minulého století už ve videu reprezentují minimalističtější kousky. Běžný zásnubní prsten měl tenký kroužek z bílého kovu a jeden velký diamant, který doplňovaly dva drobnější po stranách.

Na přelomu tisíciletí se stal hitem hranatý řez s „ustřiženými“ rohy, kterému se přezdívá Radiant; později ho vystřídal zaoblenější tvar „Princess“. Dnešní trendy fandí směsici různě barevných kovů i kamenů a také „obruči“ z drobnějších kamínků kolem ústředního diamantu.