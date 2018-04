VIDEO: 100 let pánského prádla. Od kombinézy po barevné boxerky

Video serveru MODE.com začíná v roce 1916 – v období, kdy i spodní prádlo muselo decentně zakrývat co nejvíc kůže, a to jak v případě žen, tak mužů. Dlouhé rukávy a nohavice byly povinné, i když v teplejších měsících nijak zvlášť příjemné.

Na pohodlí zákazníků se výrobci začali zaměřovat vlastně až ve dvacátých letech, kdy se nohavice zkracovaly, rukávy mizely a řešily se co nejjednodušší způsoby zapínání a rozepínání. V té době se taky objevily první tištěné reklamy na pánské prádlo.

Třicátá léta patřila přelomovým nápadům, ať už se týkaly nových způsobů zpracování bavlny, rozdělení spodních „kombinéz“ na dva díly (což bylo o hodně praktičtější) nebo revolučního vynálezu americké firmy Coopers Inc. Ta přišla s pánskými spodními kalhotami se švy ve tvaru obráceného Y, které nazvala „Jockeys“. O předchůdce dnešních slipů byl tehdy obrovský zájem.



Ve 40. letech se zvětšila konkurence a s ní se rozšířila nabídka. Mezi novými typy prádla byly i boxerky inspirované potřebami skutečných zápasníků: měly delší a širší nohavičky a vyšší pas s gumou. Trend pokračoval i v 50. letech, stejně populární však byly slipy – tehdy začala debata, kterou vedeme dodnes. Pod oblekem se tehdy hodilo mít ještě bavlněné tričko, konec dekády ho ovšem z téhle pozice osvobodil a mladí rebelové bez příčiny ho nosili jen tak s džínsy.



V šedesátých letech už firmy vesele experimentovaly se spoustou nových materiálů, jako byl nylon, polyester, spandex nebo umělé hedvábí, ale taky s výraznými barvami a vzory. Už nešlo jen o funkčnost, šlo i o módu. Mezi nové střihy patřily vykrojené slipy, takzvané „bikini briefs“, které se ještě zmenšily v 70. letech s nástupem extra přiléhavých kalhot. Vzory byly větší a barevné kombinace ještě více neotřelé.



Zářivé barvy jako červená, žlutá nebo blankytně modrá frčely taky v letech osmdesátých, kdy se do módy vrátily staré dobré „Jockeys“. Ideálně se širokými bílými švy. Za stylovou záležitost platily i jednoduše střižené boxerky z bavlny, kterým o dekádu později dodala ještě víc sex-appealu značka Calvin Klein a její svalnatí modelové ve slavných černobílých kampaních.



Svůj moment slávy ovšem ve stejné době zažívaly i volnější trenýrky s barevnými obrázky od značek jako Joe Boxer. Široká potištěná guma byla plus, zvlášť v případě, že jste patřili k hiphopové komunitě a kalhoty nosili tak nízko, jak to jen šlo. Barvy a potisky se udržely až do doby po roce 2000, v první dekádě tohoto tisicíletí navíc platilo: čím výraznější logo, tím lépe.



Dnes si nejvíc pánů pořizuje přiléhavé boxerky s nižším pasem, které si skvěle rozumí s módními skinny jeans a slimkami. Nosí se ale i klasické slipy a trenýrky s potiskem, v módě ostatně panuje nebývalá diverzita. Ta se týká nejen spodního prádla a oblékání vůbec, ale také ideálů mužské (i ženské) krásy. Důležitější než slepé následování trendů je v roce 2016 osobnost a styl.