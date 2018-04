VIDEO: Britská kadeřnice Sally Brooksová radí, jak na rychlý účes

"Každá žena touží po objemu," tvrdí trojnásobná držitelka titulu Londýnský kadeřník roku. Nejrychleji ho přitom vytvoříme tak, že vlasy vyfoukáme jen v horní části hlavy.

"Aby vás při fénování nerozbolely ruce, rozdělte vlasy do dvou sekcí a začněte foukat u kořínků." Když jsou kořínky suché a plné přirozeného objemu, konečky vlasů se pak podle ní tvarují snáze.

Pak nastává čas na tupírování. Bojíte se, že si při něm vlasy poničíte? "Tupírování jim nemůže ublížit, pokud ho provádíte správně," míní Sally Brooksová. "Chce to hlavně klid a jemné tahy. Nemusíte pokračovat až ke konečkům, důležitější je objem u hlavy," vysvětluje. Na závěr stačí jen vlasy opatrně uhladit kartáčem.

"Spousta žen mi říká, že si neumí vytvořit elegantní účes," diví se kadeřnice. Přitom upravit si vlasy do jednoduchého, ale nápaditého culíku podle ní zvládneme všechny. "Z mého rychlého triku se nikdo nevymluví," směje se a dodává, že její oblíbený účes se hodí do kanceláře i do klubu.

Dvouminutový účes podle Sally 1. Vytvořte si obyčejný, nízko posazený culík 2. Vlasy nad gumičkou rozdělte pomocí prstů na poloviny 3. Část vlasů pod gumičkou svrchu prostrčte vzniklým "otvorem" 4. Utáhněte, uhlaďte poletující pramínky a přelakujte

Sally, která je oficiální vlasovou expertkou firmy Nivea, nedá dopustit na dva produkty: pěnové tužidlo a lak na vlasy. Zatímco tužidlo patří ke kořínkům ještě před fénováním a stylingem, lak slouží jen k závěrečné fixaci účesu. "Účes nejprve upravte do tvaru, který odpovídá vaší představě. Pak ho můžete pomocí laku zafixovat," radí. "Ale nepřehánějte to - nejsme v osmdesátých letech!"