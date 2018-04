VIDEO: Móda pro drobné dámy. Noste zkrácené délky jako Rachel Bilsonová

Slušet vám budou krátké šaty, minisukně, zkrácené topy a boty na aspoň malém podpatku; nebojte se ale zažitá pravidla bořit a experimentovat stejně jako vaše vyšší protějšky.

Inspirujte se třeba šatníkem zpěvačky Kylie Minogue, sester Ashley a Mary-Kate Olsenových, hereček Christiny Ricci nebo Rachel Bilsonové: žádná z nich neměří víc než 160 centimetrů.



Najděte perfektní minišaty

Zcela ideální pro vás budou jednoduše střižené šaty se vzorem, který vás nenápadně opticky prodlouží. „Můžou to být vertikální pruhy, aplikace nebo třeba zip,“ vypočítává stylistka a dodává, že nemusíte mít nohy jako Adriana Sklenaříková, abyste si mohla dovolit trendy kozačky nad kolena. Právě ke krátkým šatům nebo sukni je klidně můžou obléknout i menší z nás.

Missoni Daisy Street

Nebojte se vrstvit

Abyste se v oblečení neutopila, pomůže naoko prodloužit ruce (rukávy svetru zastrčte do těch od bundy) i dolní část těla. „Dbejte na to, aby spodní vrstva měla dolní lem výše než bunda,“ radí Gábina Koutská. K semišovým a pleteným kouskům ve stylu 70. let se nebojte přidat džíny do zvonu: „Měly by končit až u země, ale i tak si je možná budete muset nechat zkrátit. Řiďte se při tom výškou podpatků – nikdy ke zvonáčům nenoste nízké boty.“



Topshop Petite Mango Vero Moda Zara

Zastrčte top do kalhot

Kdo je menší, bojuje často s příliš dlouhými tričky nebo košilemi, které opticky ubírají centimetry. „Zvolte kalhoty s vyšším pasem a top do nich zastrčte. Buď jen v přední části, nebo úplně,“ radí stylistka. S úzkými džíny chybu neuděláte, ale měly by končit ve výšce kotníků. Zkuste zajít do obchodu, kde mají sekci „petite“, delší kalhoty si nechte zkrátit u švadleny nebo je u kotníků ohrňte.



Religion H&M Cos Asos

Další tipy, jak se obléknout na míru vaší postavě, najdete na stránce pořadu Na velikosti nezáleží na Playtvák.cz.