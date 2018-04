VIDEO: Hora cukru ještě před obědem. Spot ukazuje, kolik ho dáváme dětem

Video zachycuje obyčejné rodinné ráno: maminka připravuje synovi snídani a svačinu do školy, jeho mladšího sourozence krmí přesnídávkou ze skleničky a tatínek se mezitím osvěžuje limonádou z lednice. Rozdíl je jen v tom, že každý sladký pokrm se okamžitě mění v bílý cukr. A že je ho pořádná masa.



Sweeney chtěl reklamou upozornit na to, kolik cukru dnes a denně přijímáme a kolik ho dáváme svým potomkům, aniž bychom si to pořádně uvědomovali. „Nové doporučení Světové zdravotnické organizace uvádí, že by dospělí i děti měli redukovat denní příjem takzvaných volných cukrů na 5 % celkového energetického příjmu,“ píše trenér a výživový poradce na svém YouTube.

Čísla, která nelžou

V praxi to podle něj znamená, že ve věku čtyři až šest let by děti měly sníst maximálně 19 gramů cukru denně; sedmi až osmiletí maximálně 24 gramů cukru denně; děti starší jedenácti let a dospělí pak mají horní hranici na 30 gramech denně. Mnoho lidí podle něj doporučený příjem výrazně překračuje.



Ve spotu dokonce přesně vypočítává o kolik. Tak třeba sladké cereálie, které chlapeček v reklamě snídá, by mu podle Dana Sweeneyho vystačily na 2,2 dne. Vrstva čokoládové pomazánky na toastu odpovídá doporučenému množství na 1,4 dne a kupované sušenky jsou dávka na celý den. Plechovka coly, kterou si dopřává otec, dokonce odpovídá dávce cukru na dva dny.

Obezita, únava i zkažené zuby

Na tom, že přehnané množství cukru nesvědčí nikomu, a dětem už vůbec ne, se shodne naprostá většina odborníků. Sweeney uvádí, že časté překračování doporučené denní dávky může vést k obezitě, problémům se zuby, srdečním onemocněním i k celkově nezdravým návykům spojeným s jídlem.

Totéž před časem pro OnaDnes.cz potvrdila i expertka na výživu dětí Jitka Rusková. Obezita je podle ní hlavní, ale ne jediný důvod, proč sladkosti omezit: „Na ni jsou pak navázané další problémy, kožní, potíže s klouby a páteři, s dechem, děti se snadněji unaví. Přetěžuje se jejich srdíčko, mají mnohem častěji vyšší krevní tlak i cholesterol.“

„S obezitou souvisejí také potíže psychického rázu,“ dodala odbornice. „I dříve v kolektivu oblíbené dítě se může stát terčem posměchu a být vyloučeno z kolektivu třídy i vrstevníků. Začne se zavírat doma a svoje bolístky řeší dalším jídlem. A ještě více tloustne.“

Sladké ano, ale s rozumem

Cukr přitom z dětského jídelníčku nemusíte úplně vyloučit. „I když z hlediska zdravé výživy není možné sladkosti dětem doporučit, není správný ani opačný extrém,“ myslí si Rusková. „Děti totiž jednou stejně sladkosti poznají a protože jim budou s největší pravděpodobností chutnat, snědí všechny v dosahu.“



Nejvhodnější je podle ní dětem v předškolním věku sladkosti představit, ale dávat jim je nepravidelně, nikdy ne za odměnu nebo naopak jako bolestné. Dobré návyky si potom snáze ponesou i do dospělosti.