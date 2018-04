VIDEO: Jak se dělají čípky na migrénu. Nejúčinnější látkou je jed

1. Látky z receptu

Lékárník podle receptu, který předepíše lékař, připraví potřebné substance. Nejprve zkontroluje, zda je množství správně předepsané, aby náhodou nedošlo k otravě.

"Nejúčinnější z látek na přípravu čípku na migrénu je ergotamin, což je dokonce jed. Další látky, jako kofein, diazepam a fenobarbital, mají pomocný charakter. Ergotamin zabraňuje migrenoznímu záchvatu," vysvětluje magistra lékárny IKEM Alena Tvrdíková. Všechny substance jsou v prachovém skupenství.

2. Kakaový olej jako nosná látka

Poté si lékárník pod infračervenou lampou rozehřeje kakaový olej, který má podobu tuhých šupin. "Vzniká lisováním pražených kakaových bobů jako vedlejší produkt přípravy kakaa," vysvětluje Tvrdíková. Do něj se vmíchávají přesně navážené substance.

Olej se musí rozehřát do správné hustoty. Nesmí být příliš řídký, protože jednotlivé účinné látky by pak ve formě klesly dolů a nebyly by v čípku rozložené rovnoměrně.

3. Příprava vlastního čípku

Když má lékárník navážené jednotlivé prachy, jak účinné látky nazývají, a olej je rozehřátý na správnou konzistenci, smíchá to všechno dohromady v kovové mističce, takzvané třence. "Prachy se musí opravdu perfektně vmíchat, aby byly v oleji rozptýlené rovnoměrně," vysvětluje Tvrdíková. Poté se olej s účinnými látkami rozleje do speciální umělohmotné formy na čípky.

4. Ztuhnutí

Formu vloží lékárník na asi 15 minut do lednice. "Olej při dvou až osmi stupních ztuhne na původní konzistenci, takže dostane charakter pevné látky," ukazuje lékárnice.

5. Dokončení a balení čípku

Poté, co olej v čípkové formě ztuhne, překryje lékárník její vrchní část zvláštní nálepkou, kterou čípek uzavře, aniž by na něj kdokoli sahal. Formu s deseti čípky vloží do krabičky a označí ji signaturou. Na té je napsané složení, dávkování, doba použitelnosti, kdo čípky připravil a jak je má pacient uchovávat.

"Doma je dá pacient do ledničky, aby měl čípek pořád tuhou konzistenci," upozorňuje Tvrdíková. Čípek se rozpustí po zavedení teplotou lidského těla.

Čípky jsou leckdy šetrnější než tablety

Výroba čípků rozhodně není sériová. Lékárnici je vyrábějí nárazově. "Je to různé. Záleží na tom, kdy ten který pacient dorazí. Většinou připravujeme čípky dvakrát až třikrát týdně maximálně po třiceti kusech a celé to trvá kolem půl hodinky. Dřív se používala teflonová forma, ze které pak lékárník čípky vyndaval a ručně je balil. "Dnešní hygienické předpisy by to už nepovolily," dodala lékárnice.

V některých případech je použití čípku šetrnější než léky. Z čípků se rychleji uvolňuje účinná látka, konečník je prokrvenější a látky začnou účinkovat téměř okamžitě. "Někteří pacienti trpící na migrénu mají problémy se žaludkem a zvrací, proto není vhodné polykat léky," uzavřela Tvrdíková.