VIDEO: Jak rychle sjednotit a rozzářit pleť? Zkuste minerální make-up

0:30 , aktualizováno 0:30

Na rozdíl od toho obyčejného minerální make-up neobsahuje konzervanty ani parabeny, to ale není jeho jediná výhoda. Je lehčí, takže se hodí pro ty, co preferují jemné, přirozené líčení a pleť umí rozjasnit a prozářit. Pokud ho tedy správně používáte. Vizážistka Linda Valsami radí, jak na to.