VIDEO: Hit mezi liposukcemi. Čtenářka přišla bez řezání o čtyři centimetry

"Už nějakou dobu nejsem spokojená se svým bříškem. Když jsem zjistila, že existuje tahle neinvazivní metoda, řekla jsem si, že to zkusím," říká čtenářka Petra.

Poté, co ji terapeutka pražského salonu Yes Visage přeměřila na třech různých místech v okolí pupíku, vysvětlila Petře, co ji čeká. "Lehnete si na bok a já vám budu po bříšku jezdit speciální ultrazvukovou sondou. Celou dobou budete držet tuhle kovovou tyčinku. V hlavě uslyšíte zpočátku nepříjemné pískání, ale to je veškeré nepohodlí. Procedura nebolí, jen to občas může trošku štípnout."

Liposukce 3. generace Je založena na ultrazvukové technologii, která narušuje podkožní tukové buňky. Tuk pak prochází metabolickými přeměnami a spolu s vodou ho tělo využije jako zdroj energie. Volné mastné kyseliny zpracují játra, stejně jako se to děje u jídla.

Samotná ultrazvuková kúra trvá maximálně 40 minut. "Někdy to může být i méně, záleží, kolik tuku má klient v dané partii. Pokud je ho méně, může ultrazvuk tukové buňky rozbít mnohem dřív. Pak musíme přestat, protože ultrazvuk nerozbíjí svalové ani kosterní buňky a klientku pak zákrok bolí," vysvětlila terapeutka, zatímco Petře jezdila sondou po břiše. Vypadá to podobně, jako když se provádí ultrazvuk těhotným. Na bříško nanese terapeutka vodivý gel a pak po dané partii přejíždí sondou.





"Působením ultrazvuku buňka praskne a tuk se pak přes játra a ledviny dostává do lymfatického systému a klasickou cestou se vyloučí z těla ven," popisuje zjednodušeně během terapie Gabriela Minaříková základní princip, aby se Petra nesoustředila na nepříjemné pískání. Přihlížejícím to zní podobně jako zubařská vrtačka.

"Ze začátku byl ten zvuk opravdu skoro nesnesitelný. Pak jsem si trochu zvykla," přiznává Petra. Občas prý cítila i drobné štípání. "Jinak to ale opravdu nebolelo," dodává.

Hubnutí podpoří lymfodrenáž

Jakmile je terapeutka hotová s ultrazvukovým ošetřením, zabalí Petru od kotníků až po prsa do fólie a speciálního drenážního oděvu. Nafukuje se a zase vyfukuje směrem od nohou až po bříško a tím rozproudí lymfatický oběh. Přes lymfatický systém se totiž pak následně dostává tuk ven z těla. Proto je zapotřebí, aby správně fungoval.





Po uplynutí třičtvrtěhodinové lymfodrenáže přichází přeměřování. V pase Petře terapeutka naměřila o dva centimetry méně, pět centimetrů pod pupíkem o dva a půl a deset čísel pod pupíkem o centimetr a půl.

Cena Za 40minutové ošetření včetně následné lymfodrenáže zaplatíte

7 900 korun. Cenu určuje délka ošetření. Bude-li stačit ošetření kratší, pak se cena automaticky snižuje.

Od půlnoci toho dne, kdy šla Petra na zákrok, nesměla jíst žádná těžká a mastná jídla (vepřo-knedlo-zelo nebo kachnu s knedlíkem opravdu ne), zakázaný měla také alkohol, kávu a černý čaj. Pitný režim měla zvýšit alespoň na dva a půl litru za den. "To všechno proto, aby lymfatický systém fungoval tak, jak má. Mastná jídla, káva, alkohol i černý čaj jeho fungování omezují," podotýká Gabriela Minaříková.

Po zbytek dne doporučila terapeutka Petře zůstat v klidu, nesportovat a dodržet předepsaný stravovací režim. "Nemusí to být žádná speciální dieta, můžete si dát i těstoviny nebo mléčné výrobky. Ale opravdu se vyhýbejte tučným jídlům, fastfoodům. Klidně si můžete dát kousek čokolády, ale zase platí - s mírou. Pokud ji nesníte celou, ale jen malý kousek, pak je to v pořádku."

MÍRY PŘED ZÁKROKEM:

- pas: 77,5 cm

- 5 cm pod pupíkem: 83,5 cm

- 10 cm pod pupíkem: 89,5 MÍRY PO ZÁKROKU:

- pas: 75,5 cm

- 5 cm pod pupíkem: 81 cm

- 10 cm pod pupíkem: 88 cm

Další týden musí Petra pít uváděných dva a půl litru tekutin denně (doporučené jsou neslazené vody, bylinné či ovocné čaje), nesmí alkohol, červené ani kuřecí maso (ryby ano). To všechno proto, aby lymfatický systém nepřestal správně fungovat. V průběhu sedmi dní po proceduře totiž stále odcházejí tuky z těla ven. "Pokud by klientka porušila předepsanou stravu či pitný režim, pak se odchod tuků z těla zastaví a zůstane tam," dodává Gabriela Minaříková.





Petra tedy odchází domů o dva centimetry štíhlejší v pase i na bříšku. "Sice to není asi na první pohled viditelné, ale na kalhotách to určitě cítím," tvrdí v den zákroku.

O týden později se svěřila, že zhubla o další dva centimetry. Celkem má tedy po jedné terapii o čtyři centimetry méně. "S průběhem procedury jsem velice spokojená, i když jinak dávám raději přednost pohybu. Za danou cenu si člověk může koupit třeba permanentku do fitka," komentuje nakonec svůj pocit.