Drdoly na ples: kadeřnici inspirovala elegantní Lenka i energická Bára

0:20 , aktualizováno 0:20

Kadeřníka nemusíte navštěvovat jen když potřebujete nový střih, barvu nebo přeliv – čím dál víc žen si do salonu chodí pro foukanou a také pro slavnostní účesy. Zkuste to i vy, plesová sezona je na to ideální příležitost. Inspirovat se můžete účesy, které vlasová stylistka vytvořila na míru našim čtenářkám.