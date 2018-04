VIDEO: Brazílie má nový trend v opalování, plavky z lepicí pásky

„Je to strašně jednoduché. Vezmete lepicí pásku a aplikujete ji na holé tělo ve tvaru, který chcete mít neopálený. Je to skvělé v tom, že nemusíte řešit, že normálně na pláži a u vody nosíte větší plavky, které by vás ošklivě opálily. Tady pak máte jen úzké světlé proužky, které skvěle vypadají. Ženy si to nemohou vynachválit,“ říká Erika, která v Brazílii tuto metodu opalování propaguje.

Ženy se pak chodí na střechu jejího salonu hromadně opalovat na lehátkách, nebo se opalují v soláriu.

„Je zdravé pobývat na slunci a chytat bronz,“ doplnila Erika.

Její zákaznice jsou nadmíru spokojené a salon tak praská ve švech. „Když jsem o tom slyšela, musela jsem to hned jít vyzkoušet. Jsem nadšená a nadšený je i můj přítel. Myslela jsem si, že bude bolet, když se pak páska bude sundávat, ale je to dokonce překvapivě příjemné,“ sdělila jedna ze zákaznic.