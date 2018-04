VIDEO: Akupunkturou proti vráskám. Jehličky vám dají do tváře i do těla

Akupunktura je prastará čínská metoda léčby, ale je to taky žhavý trend. Jít „pod jehličky“ zkouší čím dál víc lidí - ti, které trápí zdravotní problémy, i ti, co chtějí prostě lépe vypadat. Podívejte se, jak to vypadá, když se akupunkturou zpomaluje tvorba vrásek a stárnutí pleti.