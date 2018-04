Čtenářský recept: Vídeňský řez

Doba přípravy

1,5 hodiny

Množství

22

Piškot:

4 vejce

120 g cukru krupice

300 g polohrubé mouky

1 vanilkový cukr

1/2 prášku do pečiva

2 dcl oleje

2 dcl mléka

1. krém

450 ml mléka

1,5 vanilkového pudinkového prášku

4 lžíce cukru moučka

180 g másla

2. krém

750 ml pomerančového džusu

70 g Gustinu

4 - 6 lžic cukru krupice (dle chuti)

Zdobení

cukrářské piškoty

1/4 l pomerančového džusu

čokoládová poleva

Příprava piškotu - bílky vyšleháme do tuhého sněhu, do nich zašleháme žloutky, cukr, mléko a olej. Nakonec přidáme mouku s práškem do pečiva. Těsto vylejeme na vymazaný a vysypaný plech o velikosti 37 cm x 29 cm. Pečeme na 150°C 10 - 15 minut.

Příprava 1. krému - z mléka a pudinkového prášku uvaříme pudink, který necháme schládnout na pokojovou teplotu. Máslo (pokojové teploty) vyšleháme s cukrem a přidáme pudink. Krém natřeme na piškot a vložíme do lednice.

Příprava 2. krému - většinu džusu dáme vařit, ve zbytku rozmícháme cukr a Gustin. Poté nalejeme do vroucího džusu a mícháme do zhoustnutí. Za občasného míchání necháme schládnout a nalejeme na první krém. Po ztuhnutí poklademe cukrářské piškoty, které jsme zlehka namočili v džusu. Piškoty je možné ozdobit čokoládovou polevou.

Poznámka

Podávat vychlazené.