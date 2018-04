Vídeň za 24 hodin. Kam na řízek, skleničku a kde skvěle nakoupíte šaty

Ve Vídni se rozhodně nudit nebudete. Na každém kroku tu narazíte na významnou památku, módní obchod, elegantní kavárnu či restauraci se skvělým jídlem. Rakouská metropole je skvělým místem na několikadenní dovolenou i krátký výlet. Módní nákupy a plesová sezona jsou skvělým důvodem, proč se sem vypravit právě teď, nechat děti a partnery doma a užít si den dva jen pro sebe s kamarádkami. Bohatě vám bude stačit i 24 hodin ve městě, kudy kráčely dějiny a slavné osobnosti v čele s císařovnou Sisi.

Po stopách Sisi, Bacha a Schuberta

Pokud se rozhodnete pro krátký výlet s přenocováním na jednu noc, určitě si vyberte oblast v těsné blízkosti Hofburgu, bývalé císařské rezidence a dnešního oficiálního sídla rakouského spolkového prezidenta. Velmi pohodlný je např. hotel Steigenberger na ulici Herrengasse 10 s vlastním parkovištěm. V jeho okolí najdete ty nejlepší restaurace, kavárny, galerie i obchody. Určitě nevynechejte Španělskou dvorní jízdárnu, císařské apartmá, Sisi Museum věnované kultovní císařovně Alžbětě a galerii Albertina s mistrovskými kresbami od Rubense, Cézanna, Moneta, Klimta, Renoira, Chagalla, Picassa a dalších světoznámých malířů.

Odsud to je jen pár kroků Opernring a Kärntner Ring, kde najdete chodník slávy s hvězdami po vzoru Hollywoodu. Hvězdy však nepatří hercům, ale slavným hudebním skladatelům, dirigentům a významným hudebníkům. Najdete tu jména jako Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Dmitrij Šostakovič či Herbert Von Karajan. Tento chodník vás zavede až k honosnému hotelu Imperial, jehož součástí je slavná vídeňská kavárna Café Imperial. Servírují tu mj. stejnojmenný dort a za ochutnání stojí i Kafe Maria Theresia, káva s koňakem a šlehačkou. Za osm eur zažijete opravdový luxus.

Do Imperialu na kávu a honosný ples

Hotel Imperial každoročně hostí slavný Ples vídeňských filharmoniků. Na ten letošní se vstupenky vyprodaly během pouhých pěti hodin. „Chcete-li zažít opravdový ples a v klidu si protančit celou noc, vyberte se tento ples. Chcete-li se nechat vidět a prodírat se davem paparazzi fotografů, pak zajděte raději na ples v Opeře,“ vysvětluje Ingrid Schediwy-Fuhrmannová z Vídeňské filharmonie.

Kudy do Vídně Do Vídně se nejlépe dostanete autem. Neztrácejte čas na letišti, časově cestu zvládnete efektivněji po dálnici. Pokud vyberete dobrý hotel, nemusíte si ani lámat hlavu s parkováním v centru, personál vám zaparkuje vůz na vlastním parkovišti. Druhou skvělou možností je vlak, bez přestupů se sem dostanete některým ze sedmi každodenních spojů. Z Prahy trvá jízda 4 hodiny, z Ostravy (přímý spoj třikrát denně) necelé 3 hodiny a z Brna pouhých 90 minut.

Jelikož jste ve Vídni, kde si potrpí na slušné vychování a společenské dekorum, nečekejte, že vás na ples pustí v nevhodných šatech. „Každodenní móda je stále uvolněnější, my však zůstáváme velmi striktní,“ zdůrazňuje Ingrid. Dámy bez dlouhé róby a pánové bez smokingu nejsou za žádných okolností vpuštěni dovnitř, byť by měli vstupenky do té nejdražší lóže.

Bez chlapa na ples? Tanečníka si můžete koupit

Vydáte-li se do Vídně pouze v dámské sestavě, vůbec nemusíte litovat. Zatančit (a skvěle) si můžete i tak. Jelikož je plesová tradice v rakouské metropoli tak dlouhá, tak je i promyšlená do posledního detailu.

„Často se stává, že pánové nechtějí, nebo neumějí tančit. Pro tyto případy si můžete pronajmout profesionálního tanečníka a ples si užít se vším všudy,“ radí dáma zastupující Vídeňskou filharmonii. Nemusí to být zrovna vídeňský valčík, v každém sále najdete různou hudbu od tradiční po moderní a tanečníci jsou připraveni na vše.

Pravý vídeňský řízek si rezervujte předem

V Imperialu si sice můžete dát i večeři, ale raději se projděte do Walfischgasse do vyhlášené restaurace Plachuttas Gasthaus zur Oper na pravý vídeňský řízek. Toto místo je velmi vyhledávané, proto si předem zajistěte rezervaci, je tu neustále plno. Moderní design příjemně kontrastuje s tradiční kuchyní připravovanou podle originálních receptur. Vedle řízku najdete na jídelníčku také slavný tafelspitz či výborně upravené ryby. Jako suvenýr si odsud odneste kuchařskou knihu osobně podepsanou Ewaldem Plachuttem, doyenem rakouské kuchyně.

K růžovému králíkovi na koktejly

Po výborné večeři nastává ideální čas na koktejl a trochu zábavy. Velké popularitě se těší americký bar Albertina Passage na Opernring, hned vedle budovy Vídeňské státní opery. Nemůžete jej minout, u vchodu stojí obrovský růžový králík. Hned při příchodu na nás dýchne originální atmosféra, která místo Vídně evokuje New York. Elegantně modernímu prostoru, který dříve sloužil jako podchod, dominuje velký bar s bílým klavírem. Pravidelně tu koncertují kapely či zpěváci za klavírního doprovodu.

Schází se tu prakticky všechny věkové skupiny od zlaté mládeže po starší dámy, které v klidu popíjejí koktejly. Nabídka pití je tak obrovská, že vám výběr bude chvilku trvat. Jen si dejte pozor při placení, platební karty berou při útratě 30 a více eur. Naštěstí je u vchodu také bankomat pro případ, že si dáte jen jednu dvě skleničky.

Posnídejte jako císařovna Sisi se sklenkou sektu

Druhý den začněte pořádnou snídaní, ať máte dostatek energie na běhání po obchodech. Místo hotelové restaurace si zajděte do slavného Café Central na rohu ulic Herrengasse a Strauchgasse, otevřeného již v roce 1876. Elegantní kavárna patří mezi legendární místa, kdysi se tu scházely významné osobnost včetně Sigmunda Freuda či Lva Trockého. Od pondělí do soboty mají otevřeno již od půl osmé a každý den od páté hodiny odpolední dokresluje atmosféru klavírista.

Ze snídaňového menu si vyberte to nejlepší: Snídani Sisi. Čeká vás sklenka sektu, horký nápoj podle vlastního výběru, čerstvá pomerančová šťáva, opečený toast, uzený losos, máslo, marmeláda a vajíčko. Lépe již den snad ani začít nelze. Ano, zaplatíte sice 17,50 eura, ale za tu chuť, servis a především pocit to rozhodně stojí. Vyčkejte tu do desáté hodiny, kdy se otevírají obchody, které máte před sebou.

Vzhůru na nákupy

Po luxusní snídani nastává čas na pořádné nákupy. Ve Vídni je obrovské množství módních obchodů, od levných řetězců po ty nejluxusnější butiky. Jelikož jsme ve městě proslaveném elegancí, nelze vynechat společenské šaty a šik oděvy na každodenní nošení z kvalitních materiálů. Některé z nich jsou dobře schované, proto je dobré mít po ruce průvodce. My jsme požádali o radu Biljanu Weberovou, která žije ve Vídni dlouhé roky a rok a půl také v Praze, kam ji přivedla funkce generální ředitelky Microsoftu.

Jak moc se liší Praha od Vídně podle Biljany, která ve Vídni žije 15 let a v Praze necelé dva roky? „Obě města mají širokou nabídku kvalitní módy včetně luxusních značek. Osobně velmi ráda nakupuji v příjemném prostředí Pařížské a na Kohlmarktu. Pokud bych měla vybrat něco, kde se Praha může inspirovat od Vídně, pak určitou mezeru na trhu vidím ve větší nabídce kvalitního značkového zboží ve střední cenové hladině, které by bylo dostupné i pro běžné pracující ženy.“



Hledáte-li základní kousky do svého šatníku, které odpovídají aktuálním trendům a zároveň přečkají více než jednu sezonu, zajděte do obchodního domu Ringstrassen Gallerien (Kärntner Ring 5-7), kde se mimo jiných obchodů nachází dvoupatrový butik 4 Jahreszeiten se skvělým výběrem kolekcí Red Valentino, Boss, See by Chloé, Moschino Cheap & Chic, Paul Smith, Philosophy, Cavalli Class, Schumacher, Hoss Intropia či MMK Michael Kors.

Nelekejte se příšerných výloh, uvnitř čeká ráj dokonalých šatů

Kousek odsud uvidíte velký rohový obchod Popp&Kretschmer (Kärntner strasse 51), butik s více než stoletou tradicí a skvělým výběrem šatů, společenských rób a doplňků od světoznámých návrhářů. Nenechte se zmást nevkusnými výlohami a rovnou vkročte dovnitř. Můžete tu obdivovat nádherné koktejlové a večerní šaty Elie Saab, Zuhair Murad, Antonio Berardi, Giambatista Valli, Oscar de la Renta, Versace, Blumarine, Armani Collezioni a spousty dalších.

„Sem se chodí pro drahé, hodně luxusní společenské modely. Alespoň jeden takový má snad každá Vídeňanka,“ říká Biljana. „Společenských šatů tu musíte mít několik, koná se tu obrovské množství plesů a společenských akcí a oblečení se přísně dodržuje. Většinou mají ženy pár drahých modelů a řadu levnějších za 200 až 600 eur.“

Na ulici Kärntner ještě zůstaňte, po celé její délce najdete celou řadu obchodů s kvalitním oblečením. Určitě nevynechejte obchodní dům Steffl na čísle 19. Na devíti patrech najdete doslova království značkového oblečení a doplňků pro ženy, muže i děti. Budete-li mít štěstí a narazíte na slevy, snadno tu pořídíte třeba pár lodiček od Salvatore Ferragamo za 100 eur nebo kozačky Saint Laurent za 180 eur.

V oddělení dámského oblečení určitě nezapomeňte omrknout cenově příjemnější kolekce Karl Lagerfeld, McQ Alexander McQueen či Vanessa Bruno, které najdete v 5. patře. Výborně zásobené je také oddělení spodního prádla v první patře.

Dobře utajený módní salon pro společenské dámy a nevěsty

Ještě než zamíříte na slavnou třídu Graben, udělejte stejně jako my malou odbočku kolem Františkánského kostela až do ulice Riemergasse 11. Zde se nachází jedno z tajemství vídeňských dam: módní salon Flossmann specializující se na svatební a společenské šaty. Musíte se předem ohlásit a vyběhnout do prvního patra, nejde totiž o klasický obchod s výlohami, ale o tradiční módní salon. V několika místnostech tu najdete opravdu vše.

„Před plesovou a svatební sezonou tu je každoročně zcela plno a nabídka oblečení nepřeberná. Sem se chodí pro ty cenově dostupnější modely,“ prozrazuje generální ředitelka Microsoftu Biljana Weberová. V době naší návštěvy jsme tu potkaly více než dvacet dam a tři nevěsty, které si tu zkoušely jedny šaty za druhými. Výběr tu je obrovský, ať již hledáte podle ceny, barvy, stylu, či velikosti. Mají tu vše včetně potřebných doplňků.

Liska a Knize uspokojí náročné zákazníky

Vídeň on-line Zapomeňte na papírové mapy a průvodce a sáhněte po mobilním telefonu. K wi-fi se připojíte na každém rohu, proto využijte praktické aplikace, se kterými se po městě neztratíte a získáte spoustu cenný informací. Vienna Guide

Bezplatný průvodce po rakouské metropoli obsahuje mapy, turistické informace, fotografie města, odkazy na důležité instituce a mnoho dalšího. Ke stažení zde. Wien Ticket

Pokud se chystáte ve Vídni využít městskou hromadnou dopravu, kupte si lístek přes tuto mobilní aplikaci. K dispozici jsou jízdenky na 90 minut i cenově výhodná celodenní. Ke stažení zde. Rekonstrukce D1

Jedete-li do Vídně autem, tato šikovná aplikace pro počítače i telefony se vám určitě bude hodit. Zobrazuje aktuální situaci na dálnici D1. Ke stažení zde. Translator

Nemusíte ovládat jazyky, s touto aplikací přeložíte jednoduše a rychle naprosto vše. Stačí namířit fotoaparát telefonu na text (nebo ho přepsat) a zobrazí se vám překlad do češtiny. Funguje se 45 jazyky a navíc i v off-line režimu. Ke stažení zde.

Kolem Katedrály svatého Štěpána se dostanete na Graben. Slavná třída je vyhledávaná místními i turisty. Za pozornost stojí obchod Liska (Graben 12), který se od toho pražského nemůže více lišit. Vedle krásných kožešin nabízí také elegantní výběr značkových kabelek a bot, a to i se slevou. Toužíte-li nosit na nohou či v ruce Fendi, Givenchy, Saint Laurent či Ninu Ricci, poohlédněte se právě zde. Personál tu je maximálně milý a ochotný.

Hned vedle stojí obchod s elegantní pánskou módou Knize (Graben 13). Již od poloviny 19. století se specializuje na náročnou klientelu. Uvnitř vás čekají dokonale střižené obleky na všechny příležitosti včetně smokingů, kterých si vídeňští gentlemani hodně užijí. Součástí nabídky jsou také speciální kolekce pánských parfémů. „Kdybych byla muž, chodím nakupovat jedině sem,“ prohlásila cestou naše průvodkyně Biljana.

Nevynechejte postranní uličky

Určitě si udělejte čas i na postranní uličky. V Seilergasse najdete nenápadný obchod N1 s krásnými zlatými a stříbrnými šperky, o pár kroků dál v č. 6 pak butik Philipp Maly Donna plný kvalitní a střízlivé dámské módy z kvalitních materiálů značek Missoni, Max Mara, Moschino a desítek dalších. Místní nákupčí si určitě za vkusný výběr modelů zaslouží pochvalu. Kousek dál v čísle 14 stojí za návštěvu filiálka Cachil s dalším výborným výběrem dámského oblečení, bot, kabelek a šperků.

Na konci Graben uvidíte klenotnictví Cartier, lahůdkářství Julius Meinl a rohovou budovu šperkařství Wagner, které dávají jasně najevo, že jste došli do nejluxusnější části Vídně. V ulici Tuchlauben stojí butiky Louis Vuitton, Jimmy Choo, Bottega Veneta a další značky, které najdete i v Praze. Ovšem najdete tu také Miu Miu, Valentino, Emporio Armani a půl roku otevřený butik Alexander McQueen. Při troše štěstí tu narazíte vedle nových kolekcí také na výprodej starších modelů a nápadné šperky vás přijdou na něco málo přes sto eur, vyhledávané kabelky pak od 400 eur.

Oběd s výhledem na luxusní butiky

Po obědě v italské restauraci Fabios (Tuchlauben 4-6), kde vyzkoušejte hovězí carpaccio s černými lanýži, čerstvou mozzarellu s artyčoky a rizoto (dobrá zpráva pro všechny na bezlepkové dietě: mají tu moc dobrý chleba bez lepku), ještě chvilku v této oblasti zůstaňte. Mezi vídeňskými pobočkami Chanel, Dior, Tiffany, Gucci, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo vyhledejte butik Chegini, kde mají kolekce oblečení a doplňků Celine, Maison Margiela, Rick Owens, Balenciaga atd.

Na ulici Kohlmarkt nevynechejte cukrárnu s kavárnou Demel na čísle 14. Slavné místo s bohatou historií sahající až do 18. století vás uchvátí výlohami, kde je veškerá výzdoba jedlá. Uvnitř můžete pozorovat výrobu dortů a zákusků a samozřejmě si pochutnat na obrovském množství tradičních i moderních sladkostí.

Bez rezervace však na kavárnu zapomeňte, fronty tu jsou opravdu dlouhé a neustálé. Nicméně právě Demel může být tou pravou tečkou vašeho krátkého výletu do Vídně.