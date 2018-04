Victoria’s Secret má další průšvih s extrémně vyretušovanou fotografií

Už v minulosti do světa utekla fotografie, která byla špatně upravena. Modelka na zmíněné fotce stojí tváří ke zdi a předvádí krajkové kalhotky. Jedna půlka jejího zadečku je přirozeně vykrojená a oblá. Druhá ovšem rovnou pokračuje jako stehno. Na výrobce luxusního spodního prádla se na internetu hned snesla kritika za nepovedenou retuš a stejně tak tomu je i nyní.

Fanouškům této značky vadí, že jim výrobce opět podsouvá vyumělkované modelky, které s přirozeností nemají nic společného. Navíc se okolo paže modelky objevuje podivná bílá „aura“, která jasně dokazuje, že ji ve Photoshopu grafici zúžili.

Poukazují také na její břicho, které je nepřirozeně prohnuté. To ale přičítají tomu, jak modelka během focení pózuje. Kromě toho je na první pohled na fotografii patrné, že má ještě nepřirozeně kousek ruky tam, kde by ve skutečnosti být neměl.

„Je zřejmé, že spojili dvě fotografie do jedné. A z té jedné tam prostě zůstal kousek ruky. Je to ostuda. Měli by si to po sobě alespoň zkontrolovat. Jak mohou takovou fotku pustit do světa, to nechápu,“ napsal jeden z fanoušků pod fotografii a ostatní se přidávají.

Nikdo z vedení značky se zatím k celé situaci nevyjádřil. A na jejich stránkách je fotka stále umístěná.

Myslíte si, že by se fotografie modelek ve spodním prádle neměly retušovat?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 16. srpna 2016. Anketa je uzavřena. ANO 3302 NE 518

