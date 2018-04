Receptem na šťastné manželství je smích, říká Victoria Beckhamová

Bývalá Spice Girl prohlásila, že se vůbec diví, že se kdy mohla vdát. Když si totiž prohlížela alba se starými fotkami z dob jejího mládí a paparazzi snímky publikované na internetu, nevěřila vlastním očím. „Nebylo to nic slavného. Můžu být ráda, že jsem vdaná,“ vtipkovala Victoria v magazínu Vogue.

S manželem mají dokonalý recept na šťastné manželství. Myslí si, že jakmile z partnerského vztahu vymizí radost a vtip, je to cesta do pekla.„David a já se dokážeme smát hodiny. Vtipkujeme, máme si co říct. Smích je tou nejdůležitější věcí,“ myslí si.



A také je přesvědčená o tom, že by na sobě měli lidé stále pracovat a nepolevovat. Ona sama o sebe pečuje denně. Každé ráno před snídaní jde na čtyři kilometry dlouhou svižnou procházku. Pak ještě hodinu cvičí.

„Vše dělám s předstihem tak, abych pak ještě stihla připravit dětem snídani. Mám to načasované tak, že toast pro Romea vyskočí z toastovače minutku předtím, než sejde z horního patra dolů do kuchyně,“ pokračovala.

„Víte, já jsem si vědoma toho, že nejsem perfektní. Už mi není pětadvacet. Je mi třiačtyřicet. Ale zní to hůř, než jaké to je. Cítím se skvěle. Nezaměřuji se na hlouposti a je mi dobře,“ doplnila čtyřnásobná matka Brooklyna (18), Romea (14), Cruze (12) a pětileté Harper.



„Vždycky jsem chtěla mít velkou rodinu. To se mi splnilo. Vedle sebe mám milujícího muže a skvělé děti, dělají mi radost každý den,“ dodala.



Victorie Beckhamová má recept i na krásu: