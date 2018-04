Je to hrozně těžké, ale děti jsou největší štěstí. Příběhy matek vícerčat

Paní Hana a trojčata

Paní Hana z Líšnice u Prahy byla po narození na své tři syny sama, i když bydlela s manželem. Ten totiž den po návratu z porodnice pracovně odjel a vracel se domů vyčerpaný jednou za čtrnáct dnů. Hance pomáhala maminka, kamarádky z vesnice se u ní střídaly každý večer a nějakou dobu měla i přidělenou chůvu.

Mateřský a rodičovský příspěvek na vícerčata je stejný jako na jedno dítě, i když rodina musí všechno pořizovat několikrát. V rodině paní Hany vedlo velké manželovo pracovní vytížení k jeho odcizení manželce i dětem a následnému rozvodu.

Tehdy si Hana sáhla na dno, kromě zajištění fyzické, psychické i finanční péče o děti musela ještě vyplatit manžela z poloviny domu. Namísto hroucení se ale rozhodla vzít věci do svých rukou, stala se z ní starostka Líšnice a mimo jiné vybudovala v obci mateřskou školku.

K dvanáctiletým trojčatům pak přibyl další bratříček z druhého manželství: „Měla jsem znovu možnost vytvořit úplnou rodinu. Ale chápu, že jsou takoví, co podobné štěstí nemají, a těm je určitě třeba pomoct,“ řekla paní Hana dokumentaristům České televize.

Sama na trojčata

I paní Alena zůstala se svými třemi syny a starší dcerou sama, manžel od nich odešel. Chlapečci Olda, Davídek a Vojta se narodili velmi komplikovaně a s mozkovou obrnou, která na nich zanechala vážné následky. Sami se nedokážou posadit ani ve svých dvanácti letech.

Alena ale odmítá nechat své syny v ústavu a náročnou péči s pomocí starší dcery a asistentek zvládá. Finančně na tom ovšem rodina není zrovna nejlépe, všichni žijí vlastně jen z Alenina příspěvku na péči. Obavy si ale dělá zejména z toho, co bude s dětmi ve chvíli, kdy již nebude péči sama fyzicky zvládat a nebude si moci dovolit platit dětem asistenty.



VIDEO: Alena z Brna a její trojčata Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Yveta a dvojčátka

Do potíží se často dostanou i rodiče dvojčat, obzvlášť pokud již jde o několikáté dítě. Yveta měla s bývalým partnerem dohromady čtyři děti, všechny trpí zdravotními obtížemi. Na vině je deficit alfa 1 antitrypsinu, vzácné genetické onemocnění, které ale lékaři diagnostikovali páru až po deseti letech a narození dvou dětí. Po jeho odhalení jim nabídli, že další dítě by se s jejich pomocí mohlo narodit bez tohoto onemocnění.

Jenže namísto jednoho dítěte otěhotněla Yveta s dvojčaty. „Kristýnka se zamotala do pupeční šňůry, nejvíce to odnesla pravá ručička. Narodila se s vrozenou vývojovou vadou pravého předloktí, po narození absolvovala náročnou operaci tepny a uvolňovací plastiku, bez níž by zemřela na otravu krve,“ popisuje Yveta.

Pomozte také vícerčatům v krizi Klub dvojčat a vícerčat zřídil účet „Vícerčata v krizi“. Přispěním můžete pomoci paní Yvetě, Aleně a dalším rodinám, které by potřebovaly finanční podporu. Přispívat můžete na TRANSPARENTNÍ ÚČET: 215252811/0600. Více informací na dvojcata.cz

Následovaly další dvě plastické operace a letos v červnu pokus o transplantaci kadaverózního štěpu z kostní banky do pravého předloktí. Bohužel to nevyšlo, do ruky se dostala infekce. Následovalo vyjmutí kostního štěpu a několik operací, drenů a bolestí, které čtyřletá holčička statečně snášela. „Bez kostního štěpu Kristýnka nikdy nemůže mít protézku, kterou si moc přeje,“ vysvětluje smutně Yveta, zatímco energická Kristýnka vesele pobíhá kolem ní.

Zdravotní stav dětí a následné finanční potíže vedly k hádkám s otcem dětí a následně i k rozchodu. Yveta má přítele, se kterým nesdílí domácnost, pomáhá jí ale s odvozem všech dětí k lékařům, ona sama totiž nemá řidičák. „Mám pro děti pořízené auto, ale nemám čas ani peníze na autoškolu,“ vysvětluje Yveta a dodává, že jenom za benzin na objíždění specializovaných klinik s Kristýnkou již dala 40 tisíc korun, pojišťovna ale proplatila jenom 15 tisíc. Dluhy proto stále rostou, i když se rodina snaží uskromnit.

„Bez pomoci a psychické podpory maminek ze sociálních sítí bych už nejspíš nezvládala, je to hrozně těžké. Dokonce posílají i drobné dárečky dětem, abych jim mohla udělat Vánoce,“ prozradila nám Yveta, které se snaží pomáhat i Klub dvojčat a vícerčat. „Přesto jsou pro mě děti tím největším štěstím a tím jediným, co mám,“ uzavírá žena z východních Čech.