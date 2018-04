Vícerčata obrazem: když se místo jednoho narodí až osm dětí

Pohled astrologa Horoskop pouze ukazuje na podmínky do jakých se daná duše – v tomto případě duší pět, narodí. Ale na jejich svobodné vůli je, jak se v těch podmínkách budou chovat. V horoskopu pro čas narození paterčat paní Kiňové převažují vodní znamení (velká citlivost a vnímavost) a znamení vzdušných (mnoho myšlenkových aktivit, velká představivost, fantazie, pohyb, změna atp.). Kombinace těchto živlů naznačuje osobnosti neuchopitelné, nepochopitelné, unikající.. Pokud bych v materiálním světě měl něco připodobnit, tak by to byla sodovka. Vzduch a voda dohromady, tedy neustálý neklid bublinek, které se stále přemísťují atp.. Pravděpodobně to moc jednoduché v životě mít nebudou …

Milan Gelnar