Hodí se vaše dítě ke studiu na víceletém gymnáziu? Přinášíme pro a proti

Jakmile dorazí desetiletý Jakub ze školy domů, jeho maminka okamžitě ví, jaké známky syn dneska přinesl: úsměv znamená jedničku z matematiky, zachmuřený pohled nevěstí nic dobrého. Poněvadž by měl za pár měsíců obstát u přijímaček na osmileté gymnázium, prospěch je u nich doma na denním programu.



Není divu, konkurence je obrovská a výběrová gymnázia dnes přijímají jen každého šestého, někdy dokonce až osmého uchazeče. Největší rozdíly v počtu přihlášených a skutečně přijatých přitom zaznamenávají právě osmiletá gymnázia, kam přecházejí žáci už z páté třídy základní školy.

S plány, kam s ním dál, houstne rodinná atmosféra a nervy bývají mnohdy napnuté k prasknutí. Snad s výjimkou dospělých, kteří svoje potomky do studijních výkonů netlačí.

Trpkou zkušenost s osmiletým gymnáziem má Lenka z Prahy. „Dcera je dost chytrá, ale na gymplu to nestačilo. Po přijetí se trápila a jela jen z podstaty. Její prospěch šel dolů, stres nahoru. V našem případě se to zlomilo na matematice, konkrétně na neochotě učitele spolupracovat,“ vzpomíná si Lenka. Dívka nakonec přestoupila na pedagogické lyceum, kde je spokojená.

Gymnázium není pro každé dítě

„Dítě, které bude nastupovat do primy osmiletého gymnázia, by mělo být chytré a vyspělé v mnoha oblastech. Jeho inteligence by měla být vyrovnaná,“ radí středoškolská pedagožka Šárka Eisová, která se léta věnovala problematice výchovného poradenství.

„Nemusí vynikat v jedné oblasti, ale ve všech předmětech, musí mít zažité svižné tempo a umět se učit. S tím se totiž na gymnáziu počítá,“ dodává Eisová.

Důležité přitom je, aby se dítě dokázalo přizpůsobit novému prostředí a zvládnout zátěžové situace, ke kterým jistě patří zejména přechod na jinou školu. „Pokud ovšem rodiče zjistí, že cena, za kterou je dítě studentem primy, je příliš vysoká, měli by mít odvahu říci, že to nebyla ideální volba, a převést potomka zpátky na základku. To, že okolí, jako je širší rodina, učitelé nebo kamarádi, může chápat tento krok jako selhání, by mělo být rodičům v zájmu dítěte úplně jedno,“ radí Šárka Eisová.

Při volbě víceletého gymnázia záleží na zálibách dítěte i na tom, jaké má nadání – zda pro jazyky, nebo pro fyziku či matematiku. Jednotlivé školy se od sebe liší v nárocích. Prestižní gymnázia si mohou vybírat z obrovského množství uchazečů, které si prověří během náročných přijímacích zkoušek. Děti, které uspějí, se tak dostanou mezi velmi nadané spolužáky. Proto jsou elitní gymnázia vhodná především pro velice talentované děti.