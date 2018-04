Vibrátory: Ideální je, když fungují na dálkové ovládání

Erotic City na pražském Smíchově je kolem poledne prázdné. "Ale měla byste to tu vidět vpodvečer, dveře se netrhnou," říká prodavačka, která má na cedulce jméno Katka. Obhlížím zboží, z pultů se na mě valí lány umělých penisů a vagin, lubrikanty, síťované hadříky a taky spousta věcí, které jako by vypadly z lože markýze de Sade.

Sjedu pohledem na dolní polici. Úlek vystřídá smích. Civí na mě tři hlavy – černovláska, bruneta a blondýna. Mají vykulené oči, pootevřená ústa a jsou spláclé jako nafukovací matrace po dovolené. "Tohle je Nikita, naše nejprodávanější panna," přiskočí s vysvětlením Katka a ukazuje na blondýnu s modrýma očima. "Patří k veteránkám, výrobce vyrábí stejný model už několik let." Nechápu.

"To je jednoduché. Muži, když si na něco, tedy vlastně na někoho, zvyknou, tak to chtějí pořád."

Aha. Takže v mnoha českých postelích se vyvaluje brutální Nikita, žena s arogantním výrazem, kterou by naživo asi moc mužů doma mít nechtělo. Ještě že ji můžou vyfouknout. Stejně nemůžu uvěřit, že tohle někdo používá.

Zajímá mě, jaké jsou tři bestsellery pro muže a pro ženy. Lada Smutná, oblastní vedoucí řetězce Erotic City, neváhá. "Muži nejvíc kupují umělé vaginy, lubrikační gely a kroužky pro udržení erekce," vypráví a dodává detaily. "Velmi se prodává vagina ve tvaru autíčka. Chlapi se totiž stydí, vždycky tvrdí, že nakupují pro kamaráda. Ale autíčko si můžou klidně postavit i na stůl a nikoho to nepohoršuje." Hm... Nestačím se divit.

Tři nejžádanější pomůcky pro ženy jsou vibrátory, venušiny kuličky a vibrační vajíčka, ideální je, když fungují na dálkové ovládání. Můžete je ovládat na deset, patnáct metrů. "Zatímco se muž dívá na fotbal, může uspokojovat svou ženu. Některé páry si to berou s sebou i do kina," líčí Smutná.

Zjišťuju, že mám zásadní neznalosti. V erotickém byznyse probíhá úplná revoluce.

To největší odhalení teprve přijde. Dozvídám se, že obyčejný vibrátor, který do českých sexshopů vtrhl před dvaceti lety, už je za zenitem. Velikost nahradila funkčnost a design. Místo gelových vibrátorů tělové barvy nastoupily různobarevné heboučké hračky, které ani jako vibrátory nevypadají. Jsou malinké a docela roztomilé, jestli se to o takové věci vůbec dá říct. Některé se dokonce můžou připojit k MP3 a vibrují na hudbu. Ty nejdražší stojí až deset tisíc.

Ale já jsem si přišla hlavně ověřit, jestli se opravdu víc používají afrodiziaka. Odpověď zní ano. "Lidé si začínají hodně hrát. Kupují parfémy s feromony, masážní oleje, které se dají jíst, směsi do koupele," tvrdí Lada Smutná. Jenže já těmto věcem moc nevěřím, myslím, že afrodiziaka jsou jen geniální marketingový podvod, který má placebo efekt. "Ba ne, něco na tom opravdu je," oponuje prodavačka Patricie, "máme zákazníky, kteří si pro ně chodí opakovaně. Proč by za ně utráceli, kdyby to nefungovalo?"

Po návštěvě sexshopu usedám k počítači. Hlava se mi točí ze všech informací, tvarů, barev a vibrací.

Přichází další reakce "z lidu". Vlastně jen potvrzuje to, co jsem se dověděla v Erotic City.

"Mám nového partnera, který chce používat různé propriety. Připadá mi směšné, když se mám navléknout do síťované kombinézy. Pak se vytasí s nějakou věcí, přičemž vibrátor je ještě ta nejlepší varianta. Myslí si, jak je to pro mě vzrušující. Upřímně – je mi to hodně nepříjemné, ale vyhovím mu, protože se bojím, že o něj jinak přijdu. A taky doufám, že se časem uklidní a přejde ho to." Dana, 30 let

