Vibrace na revolučním přístroji zkrátí čas v posilovně na polovinu

Formování postavy na vlastní kůži Už měsíc se pokouším změnit svoji nevzhlednou, rozteklou postavu na ideál. Zatím mám k tomu opravdu daleko, ale první výsledky se dostavily. Už mám dole 2,5 kilogramu a cítím se mnohem lépe. S čím mám opravdu velký problém, je čas. Abych se alespoň třikrát týdně dostala do posilovny na hodinu a půl, to je s dvěma malými dětmi téměř nemožné. I proto mi trenérka Zuzka doporučila 2x týdně Power Plate a to na 30 minut a pak ještě tu samou dobu rychlou chůzi na pásu, při které se musím vejít do tepovky 125-135 tepů za minutu. Musím říct, že po půlhodince cvičení jsem totálně odrovnaná a "stříká" ze mě pot. O víkendu si ještě alespoň jednou dám hodinku na pásu, abych splnila alespoň minimum. Ale cvičit bych podle doporučení výživového specialisty Petra Havlíčka měla spíše čtyřikrát týdně, což se mi povede opravdu málokdy. Tak snad i tímhle tempem budu mít super postavu do plavek:-)