Viagru by mohly nahradit sirné lázně

Navzdory nepříjemnému pachu má tento plyn zřejmě i jiné léčivé účinky, než je například příznivý vliv na pohybové ústrojí. Tuto domněnku podpořily podle agentury ANSA i nedávné výzkumy, v nichž se uvádí, že je schopen rozšiřovat cévy.

Nová studie italských vědců tvrdí, že těchto účinků na rozšiřování cév lze dobře využít i v boji proti impotenci, stejně jako se používá Viagra.

Italští vědci nejprve identifikovali v lidském penisu dva enzymy, CBS a CSE, které mění běžnou aminokyselinu v tento plyn. Potom při pokusech ve zkumavce zjistili, že tento plyn působí na rozšiřování cév v tkáni penisu.

Při pokusech s laboratorními krysami se nakonec potvrdilo, že působí příznivě na jejich erekci.

"Tento objev by mohl vést k vývoji nového terapeutického postupu v boji proti impotenci," uvádí se ve studii, která byla uveřejněna v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

V Česku se termální prameny s léčivou sirnou vodou nacházejí například ve Velkých Losinách. Jejich léčivé účinky jsou známé již od 16. století. Pacienti si ve Velkých Losinách léčí především choroby pohybového ústrojí. Sirné prameny pomáhají i při léčbě kožních chorob.