Viagra se dočkala konkurence

10:09 , aktualizováno 10:09

Modrá pilulka Viagra, která slouží k léčbě impotence, se pravděpodobně dočká konkurence. Jak dnes oznámili vědci v New Yorku, první testy se dvěma novými léky naznačily, že by se tyto medikamenty brzy mohly stát alternativou tabletce farmaceutické společnosti Pfizer Inc. Obě léčiva fungují na stejném principu jako Viagra, když kontrolují enzym PDE5, jenž stimuluje příliv krve do penisu. V prvních testech prokázaly oba léky větší účinnost než Viagra.