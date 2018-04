Viagra pomáhá překonat pásmovou nemoc

Tyto poruchy se projevují nespavostí, nebo naopak ospalostí a obtížemi při soustředění. Na možnosti nového využití modré pilulky poukázali argentinští vědci, kteří provedli pokusy s křečky. Zjistili, že hlodavci, kteří dostali viagru, se vzpamatovali z časového posunu o 50 procent rychleji než ti, kteří lék nedostali. Lék ale podle nich takto funguje pouze ve spojitosti se světelnou terapií a jen v jednom časovém směru, tedy při posunu na východ, nikoli opačně.

Argentinští vědci z národní univerzity v Quilmesu posunuli cyklus střídání světla a tmy u křečků o šest hodin kupředu tím, že zapnuli světlo o šest hodin dříve než obvykle. Sledovali křečky běhající v kole, aby zjistili, kdy se jejich vnitřní hodiny přizpůsobí novém časovému cyklu. Křečci jsou obvykle aktivní během dne, ale za tmy jejich aktivita ustává. Injekce viagry před změnou časového cyklu vedla k tomu, že se křečci přizpůsobili novému časovému cyklu rychleji, a to i při malé dávce léku.

Když ji vědci použili bez úpravy světelného cyklu, nevyvolala v činnosti křečků žádné změny.

U savců cyklus střídání světla a tmy reguluje vnitřní biologické hodiny, které podporují aktivitu během dne, tedy za světla, ale v noci navozují spánek. Viagra ruší činnost enzymu, který snižuje hladinu látek, jež regulují nastavení vnitřních hodin v těle.

Viagra byla původně určena k léčení vysokého krevního tlaku. Nyní je známa jako prostředek pomáhající napravit poruchu erekce. Pro léčení poruch biorytmu by se ale podle vědců používala menší dávka než ta, která se dává pro zvýšení potence.

Bude ale třeba provést další výzkumy, aby se zjistilo, zda to bude stejně fungovat u lidí, upozorňují vědci, kteří výsledky své studie zveřejnili v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.