Viagra může poškodit oči

15:13 , aktualizováno 15:13

Podle nejnovějších lékařských studií může viagra poškodit oči. Vědci z kalifornské univerzity totiž přišli na to, že se některým pacientům polykajícím "pilulku lásky" zhoršila berevnost vidění. Při výzkumu se to týkalo pacientů, jejichž cévy jsou nějak poškozeny. Zdá se, že zatímco viagra v zásadě krevní tlak zvyšuje, v oblasti očí a očních nervů by jej mohla naopak snižovat.