Viagra bez předpisu? Lékaři před tím varují

Ale jen s omezením. Mohli by ho vydat jen pacientovi, kterému je určen, lékárník bude povinen vést dokumentaci o výdeji. Co všechno do ní zanese, stanoví vyhláška.

"Jde o léky, které mohou ohrozit zdraví pacienta, pokud se nesprávně užívají. Proto se budou vydávat jen přímo pacientům," přiblížil novinku prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček. Lékárníci pacienty upozorní mimo jiné na správné dávkování, reakce s jinými léky a na nežádoucí účinky.

Do volného prodeje "s omezením" mají dále přijít léky Simvastatin (na vysoký cholesterol), Trimethoprim (na nemoci močových cest), urgentní i hormonální antikoncepce, Omeprazol (na žaludeční vředy), analgetikum Algifen, lokální antibiotikum Framykoin, Fluconazol (na vaginální infekce), Nitroglycerin na srdce a další.

Lékárníci budou moci za určitých okolností odmítnout lék prodat. "Je to dokonce jejich povinnost, protože zodpovídají za zdraví pacienta," zdůraznil prezident lékárnické komory.

Odborníci jsou přesto v případě viagry ostře proti tomu, aby se prodávala bez předpisu, byť omezeně. "Existuje vysoce riziková skupina nemocných s vysokým tlakem. Rozhodnutí o nasazení tohoto léku nepatří do rukou lékárníka, ale lékaře. Jen on může posoudit veškeré kontraindikace," varuje kardiolog Miloš Táborský z Nemocnice Na Homolce.